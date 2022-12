Ilary Blasi e Bastian insieme in vacanza: ecco dove trascorreranno il Capodanno

Ilary Blasi e Bastian Muller sono volati molto lontano per festeggiare il Capodanno insieme. La prima lunga vacanza da soli, visto che i figli della conduttrice sono rimasti a Roma con papà Totti e la nuova compagna.

Ilary Blasi e Bastian insieme in vacanza

Ilary Blasi e Bastian Muller sono la nuova coppia che sta scatenando il gossip in questo fine 2022. No servono i paparazzi per pizzicarli anche perché ormai ci sono i social che documentano ogni spostamento.

Bastian ed è un imprenditore tedesco dal fisico scultoreo. È nativo di Francoforte e, secondo le prime indiscrezioni, è il proprietario di alcune palestre e centri di fitness. La storia tra Ilary e Bastian è appena sbocciata, pare che i due si siano incontrati per la prima volta proprio a Zurigo, ultima tappa di una serie di viaggi in giro per il mondo per la conduttrice.

Ecco dove trascorreranno il Capodanno

La nuova coppia di fidanzati sono già arrivati nel luogo lussuoso dove trascorreranno il Capodanno. I due sono volati a Bangkok in Thailandia e alloggiano in un hotel con vista sulla città da oltre 800 euro a notte. Un Capodanno da soli, visto che i figli di Ilary sono rimasti con il papà Totti a Roma per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

