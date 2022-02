Il nuovo supermissile Americano: cosa sappiamo?

Gli Stati Uniti stanno lavorando per costruire una nuova arma di distruzione di massa: il supermissile americano. Si tratta di un nuovo progetto di missile nucleare lungo quanto una pista da bowling. Si dice che sarà in grado di viaggiare per circa 6.000 miglia, trasportando una testata più di 20 volte più potente della bomba atomica sganciata su Hiroshima. L’Usa prevede di ordinarne più di 600 e di averli così a disposizione.

Sarà in grado di uccidere centinaia di migliaia di persone in un solo colpo, e questa nuova caratteristica non lascia certo tranquilli i nemici. Anche per questo motivo è un vero e proprio super-missile.

Il progetto del supermissile americano

L’Air Force ha dato alla compagnia di difesa Northrop Grumman un contratto iniziale di 13,3 miliardi di dollari per iniziare l’ingegneria e la produzione del missile, ma questa sarà solo una frazione del conto totale.

Il governo dovrebbe spendere per questa nuova super arma circa 100 miliardi di dollari e dovrebbe essere pronta nel 2029. Si tratta di un investimento davvero astronomico, specie per le cifre investite.

Scopo di questa nuova arma è avere un’arma per essere pronti ad una risposta di assalto nucleare ma potrebbero fungere deterrenti nel caso in cui qualcuno volesse attaccarli.

Supermissile, non solo Usa

Il supermissile è un strumento di guerra molto pericoloso su cui stanno iniziando ad investire anche altre super-potenze come Cina e Russia, nuova frontiera della potenza nucleare.

La ricerca su questa nuova arma micidiale prosegue tanto che, per esempio, la Cina ha già avuto modo di esibire il prototipo del suo DF-17 ipersonico durante la grande parata militare organizzata per festeggiare i 70 anni del governo comunista.

