Quanto guadagna Khaby Lame con un post su Instagram? La classifica

Quanto guadagna Khaby Lame con un post su Instagram? E Chiara Ferragni? Chi è l’influencer più pagato al mondo? A tutte queste domande risponde la Instagram Rich List 2023 recentemente diffusa da HopperHQ.

Influencer più pagati: la classifica italiana

Per quanto riguarda l’Italia, domina Khaby Lame, che ha ormai stabilmente scalzato Chiara Ferragni. Il giovane esploso su Tiktok, per ogni post Adv su Instagram guadagna ben 325mila euro. Molto lontana la Ferragni, al secondo posto, con “soli” 102mila euro. La top five italiana è completata da Gianluca Vacchi, terzo con 69mila euro a post brandizzato. Seguono Mariano Di Vaio con 20mila euro e Giulia De Lellis, 16mila euro. Lame e Ferragni sono gli unici due italiani che entrano nella top 100 mondiale, rispettivamente al 40esimo ed al 92esimo posto.

Influencer più pagati: la classifica mondiale

E’ infatti nella classifica mondiale che le cifre raggiungono valori da capogiro. Il re degli influencer è Cristiano Ronaldo. Per il calciatore portoghese 3.234.000 dollari per ogni post adv. Segue il rivale di sempre, Lionel Messi, con 2.597mila dollari a post. Completa il podio Selena Gomez con 2.558mila dollari. Quindi Kylie Jenner con 2.386mila dollarie Dwayne Johnson (The Rock) con 2.326mila. Questa la top five. Dietro di loro ecco Ariana Grande (2.264mila), Kim Kardashian (2.176mila), Beyonce (1.889mila), Khloe Kardashian (1.866mila), Justin Bieber (1.763mila). La top 100 mondiale si trova a QUESTO LINK