Sade Adu, chi è la cantante jazz britannica: vita privata, carriera, figlio

Chi è Sade Adu, vita privata e carriera della cantante jazz

Nata ad Ibadan, in Nigeria, il 16 gennaio 1959, e cresciuta a Londra, Sade Adu ha 64 anni ed è una celebre cantante jazz britannica. In attività dall’inizio degli anni Ottanta, si fa le ossa con due band funk britannici, gli Arriva e i Pride. Dal 1983 è la leader della band Sade, considerata dall’emittente americana VH1 tra i 50 artisti migliori di tutti i tempi. Il loro album di debutto, Diamond Life, li lancia subito verso il successo internazionale, vendendo sei milioni di copie in tutto il mondo, trainato da brani cult come Smooth Operator.

Negli anni successivi Sade Adu e la sua band rompono un record dopo l’altro, confermandosi come una delle band jazz più apprezzate della loro epoca. Il loro secondo album Promise raggiunge il primo posto nella UK Albums Chart e nella US Billboard 200 e vende quattro milioni di copie solo negli Stati Uniti. Il disco vale alla band il suo primo Premio Grammy per i migliori nuovi artisti.

Anche gli album successivi di Sade, Stronger Than Pride, Love Deluxe e Lovers Rock si rivelano enormi successi, grazie anche a brani celebri come Paradise, No Ordinary Love e By Your Side. Negli anni 2000 Sade decide di prendersi una pausa dalla musica per crescere suo figlio. La cantante torna ad esibirsi con la sua band solo dieci anni dopo, con l’uscita de sesto e ultimo album del gruppo Soldier of Love. Nel corso della sua carriera, Sade ha venduto circa 23.5 milioni di dischi negli Stati Uniti e oltre 50 milioni in tutto il mondo.

Vita privata, relazioni, figlio

Nel corso della sua vita Sade Adu ha avuto diverse relazioni importanti. Nei primi anni Ottanta la cantante ha frequentato lo scrittore britannico Robert Elms. In seguito, Sade si sposa con il regista Carlos Pliego, suo marito dal 1989, ma anche questa relazione si chiude dopo pochi anni. Dopo il divorzio da Pliego nel 1995, l’artista si trasferisce ai Caraibi con il produttore giamaicano Bob Morgan, al suo fianco fino alla fine degli anni Novanta. Dall’unione con Morgan il 21 luglio 1996 nasce Mickailia, che nel 2016 fa coming out e cambia nome in Izaak Theo Adu. Negli anni Izaak si è sottoposto a diverse operazioni di riassegnazione di genere, godendo sempre del supporto di sua madre: oggi è sposato con Emily Margaret Shakeshaft.