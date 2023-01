Gf Vip 7, Donnalisi in crisi dopo la nomination di Edoardo a Oriana

Gf Vip, Donnalisi in crisi. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono di nuovo in crisi. Il tutto è partito dalla nomination di Edoardo ad Oriana Marzoli, che ha messo la showgirl in un televoto difficile che nella casa non si aspettavano.

Gf Vip 7, Donnalisi in crisi

Edoardo Donnamaria, che ha quindi nominato Oriana, si è parecchio dispiaciuto per la sua nomination e ha iniziato a sentirsi in colpa della sua scelta. Da lì la sua decisione di andare a parlare ad Oriana, dicendole il suo dispiacere, cosa che ha provocato la reazione di Antonella. “Sono libero di dispiacermi per una persona a cui voglio bene va in una nomination difficile e non me lo aspettavo? – ha detto – Sono libero o no? Non mi sembra che faccia l’amico di tutti. Pensi che io faccia il carino con tutti? Beh, con Antonino non dico una parola da quando sono entrato qui dentro. Con Attilio ti sembra che faccia il carino? Ci siamo scannati… Non dire stupidaggini!…..Io vengo da te e ti dico che a Oriana voglio bene e te mi dici che faccio il ‘cane’. Ti giri dall’altra parte e mi dici: ‘Non ti voglio più vedere’.Ma stai zitta! Ti devi vergognare. La verità è che non sopporti che voglia bene a Oriana”.

La reazione di Antonella

Antonella Fiordelisi, d’altro canto, è rimasta molto delusa dal comportamento di Edoardo. L’ex schemitrice, infatti, ha detto di non sopportarlo e ha detto al suo fidanzato:“Hai sbagliato tutto! Evidentemente hai paura di metterti contro il gruppetto”. Poi gli dà del “cane”.