Wanda Nara e Icardi verso la separazione e spunta un audio di lei: “Non ne posso più”

Wanda Nara e Icardi sembrano andare nella direzione di una separazione in base ad alcuni dettagli pubblici ma anche una nota vocale resa pubblica in Argentina. Il gossip quindi sulla coppia molto seguita sui social continua ad impazzire.

Wanda Nara e Icardi verso la separazione

Il gossip non si arrende con la storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Emergono, di tanto in tanto, sempre nuovi capitoli di una storia che sembra infinita.

Sono questi sicuramenti giorni particolari e la coppia manda alcuni segnali di crisi. Ad esempio, Mauro Icardi ha cambiato su Instagram la sua immagine del profilo. L’attaccante ha sostituito un’immagine in cui appariva con la moglie durante la sua vacanza in Africa con un’altra in cui appare lui da bambino. Inoltre, nelle ultime ore aveva condiviso una foto con Wanda con due leoni e un cuore come messaggio, ma poco dopo l’immagine è stata rimossa dal suo profilo.

In più, Icardi è a Parigi, Nara si è goduta prima alcuni giorni a Ibiza accompagnata dalla sorella Zaira e poi di nuovo n Argentina.

Spunta un audio di lei: “Non ne posso più”

Nelle ultime ore sono emersi dei dettagli sulla possibile separazione attraverso una nota vocale di Wanda. La modella argentina avrebbe chiesto la separazione, stando a un audio che Wanda avrebbe inviato a una collaboratrice domestica e in cui conferma di essere andata in Argentina per separarsi definitivamente dal marito.

“Beh, Carmen, sono venuta qui in Argentina perché sto per divorziare da Mauro. Lo sto organizzando. Rimarrei ancora qualche giorno e poi tornerò a prenderti il ​​biglietto e tutto il necessario. Sto organizzando un po’ le cose per il divorzio perché non ce la faccio più”, si sente dire nel messaggio vocale trasmesso nel programma televisivo ‘Los Angeles de la Mañana’.

