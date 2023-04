Terremoto in Indonesia, la scossa non causa né danni né feriti

Nelle ultime ore in Indonesia c'è stata una scossa di terremoto abbastanza forte che non ha però causato né danni né feriti.

La terra spesso dimostra di poterci spaventare. Nelle ultime ore è accaduto in Indonesia, con una scossa di terremoto abbastanza forte che non ha però causato né danni né feriti.

Il paese non ha – per adesso – riportato vittime.

Indonesia, terremoto che spaventa

Una scossa di terremoto che ha spaventato i cittadini, nonostante il paese non sia nuovo a questi eventi. Il sisma che ha colpito l’Indonesia ha registrato una scossa di magnitudo 7.0, secondo quanto riportato dall’istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs), attraverso una comunicazione sul proprio sito. L’epicentro è stato individuato a 594 Km di profondita e all’incirca a 94 Km di distanza da Tuban, nei dintorni della costa settentrionale di Giava.

La scossa di terremoto è stata avvertita anche sull’isola di Bali, anche qui però non ci sono segnalazioni di danni e feriti. Questo però non ha tranquillizzato i vari cittadini colpiti. I turisti e i residenti – soprattutto nelle province di Central Java, Yogyakarta e Bali – erano letteralmente spaventati alla vista dei palazzi e delle abitazioni che dondolavano per qualche secondo. In alcune città, maggiormente toccate, è stata disposta l’evacuazione e le persone hanno lasciate le rispettive case per rifugiarsi in strada.

Un sisma forte ma, al contempo, “innocuo”, non avendo causato enormi danni, oltre a non aver registrato feriti o decessi.

Il paese è comunque abituato a questo tipo di eventi. Dalle scosse di terremoto agli tsunami, passando per le eruzioni dei vari vulcani, i cittadini – all’incirca 270 milioni – sono ormai pronti a tutto, sebbene la paura continui ad esserci. Nel 2004 si verificò un terremoto tanto forte (nell’Oceano Indiano) da aver scatenato uno tsunami che distrutte moltissimi paesi (circa 12) e tolse la vita a più di 230.000 persone. Il pericolo è, perciò, sempre dietro l’angolo e gli indonesiani lo sanno bene.

