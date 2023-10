Cecilia Cantarano, chi è l’ex fidanzata di Holden di Amici 23: vita privata, carriera, TikTok

Chi è Cecilia Cantarano, ex fidanzata di Holden di Amici 23. Scopriamo qualche informazione in più sulla famosa tiktoker, vecchia fiamma del giovane studente della scuola di talenti di Canale 5. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Cecilia Cantarano, ex fidanzata di Holden di Amici 23: vita privata, carriera

Nata a Roma il 27 marzo del 2000, Cecilia Cantarano ha 23 anni ed è una nota influncer e tiktoker, famosa sul web anche in quanto ex fidanzata di Holden, giovane cantante e figliastro di Laura Pausini nel cast di Amici 23. Fin da piccola con uno spiccato talento per l’arte, studia per anni canto e recitazione. Fa il suo debutto su TikTok nel 2018, dove si costruisce gradualmente un ampio pubblico di follower. Ad oggi Cecilia Cantarano ha un seguito di oltre 3.4 milioni di follower sulla piattaforma, a cui si aggiungono 1.1 milioni di utenti che seguono invece il suo profilo Instagram. La webstar ha già fatto i suoi primi passi sia nel mondo della tv che in quello della musica. Nel 2019 ha partecipato alla rubrica Una di noi, in onda su Zelig TV. Nello stesso anno ha inoltre pubblicato il suo primo singolo, Sagapò, scritto insieme al discografico Marco Canigiula, che si è subito rivelato un grande successo.

Vita privata, la relazione con il cantante di Amici

La relazione tra Holden e Cecilia Cantarano ha inizio nel 2021. Il cantante è innamoratissimo di lei e le dedica il brano Roma-Milano, facendola anche apparire nel videoclip della canzone. Dopo un anno insieme, tuttavia, qualcosa si rompe e i due decidono di lasciarsi. Nonostante un breve ritorno di fiamma qualche mese dopo, Holden e Cecilia non riescono a risolvere i problemi che affliggono la loro relazione. La fine di questo amore fu un momento molto duro per la tiktoker, che oggi vive a Madrid insieme ad alcune sue amiche.