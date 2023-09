Sciopero aerei 29 settembre: orari dello stop, compagnie aderenti, fasce e voli garantiti

Sciopero aerei confermato per venerdì 29 settembre 2023. Sarà una giornata ricca di disagi per i tanti che avevano deciso di viaggiare per lavoro o vacanza. Meglio dare un occhi ai voli e alle fasce garantite.

Sciopero aerei 29 settembre: orari dello stop e compagnie aderenti

Lo sciopero aerei è stato confermato per venerdì 29 settembre. A lanciare la protesta sono le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Cub, Flai, Usb, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo nel settore dei servizi a terra aeroportuali. La sigla sindacale Usb, tra le tante cose, chiede “la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia; il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo-assunti; la modifica del criterio che, inneggiando al risparmio, affida appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, garantendo ad esse profumati profitti; più sicurezza dei lavoratori e del servizio; introduzione del reato di omicidio sul lavoro; il salario minimo per legge a 10 Euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato”. L’Enac ha fatto sapere chi in particolare incrocerà le braccia tra personale e compagnie:

Personale dipendente società di handling aeroportuale – 24 ore – dalle ore 00:01 alle 23:59;

Assistenti di volo della compagnia aerea Easy Jet Airline Company Limited – 4 ore – dalle

ore 13:00 alle 17:00;

Lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling – 24 ore – dalle ore 00:01 alle 23:59;

Fasce e voli garantiti

Le fasce garantite sono i servizi assicurati dalle ore 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Anche in caso di sciopero dei voli devono essere garantiti come servizi pubblici essenziali, e in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso:

A) tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e

18.00/21.00;

tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla

data di proclamazione dello sciopero.

B) seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione

del traffico continentale:

DAT 1805 PALERMO (LICJ) LAMPEDUSA (LICD)

DAT 1821 PALERMO (LICJ) PANTELLERIA (LICG)

DAT 1900 PANTELLERIA (LICG) CATANIA (LICC)

DAT 1901 CATANIA (LICC) PANTELLERIA (LICG)

VOE 1778 VERONA (LIPX) OLBIA (LIEO)

VOE 1230 VENEZIA (LIPZ) CAGLIARI (LIEE)

VOE 1231 CAGLIARI (LIEE) VENEZIA (LIPZ)

VOE 1579 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ)

VOE 1511 ANCONA (LIPY) PALERMO (LICJ)

VOE 1578 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN)

VOE 1510 PALERMO (LICJ) ANCONA (LIPY)

VOE 1703 ANCONA (LIPY) CATANIA (LICC)

VOE 1702 CATANIA (LICC) ANCONA (LIPY)

EJU 3599 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 3600 LAMPEDUSA (LICD) MALPENSA (LIMC)

EJU 4115 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO)

EJU 4116 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN)

EJU 4063 VENEZIA (LIPZ) OLBIA (LIEO)

EJU 4064 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ)

RYR 322 VERONA (LIPX) CAGLIARI (LIEE)

RYR 1090 MALPENSA (LIMC) ALGHERO (LIEA)

RYR 4873 PISA (LIRP) TRAPANI (LICT)

RYR 5709 CAGLIARI (LIEE) PISA (LIRP)

RYR 5904 TORINO (LIMF) TRAPANI (LICT)

SLD 307 ELBA (LIRJ) FIRENZE (LIRQ)

SLD 308 FIRENZE (LIRQ) ELBA (LIRJ)

VLG 6165 CAGLIARI (LIEE) BARCELLONA-EL PRAT (LEBL)

VLG 6601 PALERMO (LICJ) BARCELLONA-EL PRAT (LEBL)

Sul sito dell’Enac vengono riportati tutti gli altri voli garantiti nella giornata di sciopero di venerdì 29 settembre 2023.

