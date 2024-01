Supermercati senza cassa: come funzionano e dove aprono

Supermercati senza cassa: nel 2024 potrebbe diffondersi un nuovo modo per fare la spesa, magari senza lunghe code ed in modo più digitale possibile.

Supermercati senza cassa: come funzionano

Il 2024 potrebbe essere l’anno dei supermercati senza casse che introducono così un nuovo modo di fare la spese, più smart e veloce secondo quanto viene dichiarato nelle motivazioni. I clienti metteranno la spesa in un sacchetto o anche in uno zaino e poi visualizzeranno gli acquisti su un totem per procedere al pagamento scansionando un QR code. I clienti sono tenuti sotto controllo grazie alla “computer vision” e su ogni scaffale è posizionato un sensore che rileva un cambio di peso. Pare che sono sempre previsti degli addetti nei corridoi per fare assistenza al cliente in caso di necessità.

Dove aprono

Ad ottobre era stato inaugurato il primo supermercato automatizzato a Verona, il Tuday Conad. Si aggiungono, adesso, anche le catene Esselunga e Pam Panorama che hanno annunciato la prossima aperture dei nuovi punti vendita senza casse. Esselunga dovrebbe aprire nel Mind-Village di Milano nel 2024, il quartiere che ha ospitato Expo nel 2015. L’inaugurazione è prevista per i prossimi mesi e si attende un supermercato di circa 200 metri quadrati.

