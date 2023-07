Il Grande Fratello in onda su Mediaset fino al 2026, firmato l’accordo tra la rete ed Endemol. L’AD Pier Silvio Berlusconi ha rinnovato il seguitissimo reality show per altre quattro stagioni.

Grande Fratello, rinnovo fino al 2026: accordo firmato tra Mediaset ed Endemol

Squadra che vince si cambia, solo un pochino. Nonostante le turbolenze e le polemiche dell’ultima stagione e la crociata anti-trash in corso che sta rivoluzionando il format, il Grande Fratello resterà il programma di punta di Mediaset ancora per un bel po’. Secondo TvBlog, l’AD del Biscione Pier Silvio Berlusconi ha appena firmato un accordo con le società di produzione Endemol e Banijay, che assicura la messa in onda del GF fino al 2026.

Nonostante i reality show non siano il genere preferito dell’erede di Silvio, evidentemente è impossibile fare gli schizzinosi di fronte al successo. “Copre due prime serate con uno share del 20% in una rete che con fiction e film fatica ad arrivare al 15%.” -scrivono su TvBlog– “Endemol ha molto mercato in Italia e ci metterebbe due minuti a trovare un altro broadcaster a comprarselo”. Di fatto il GF, senza più la dicitura Vip, andrà avanti quantomeno fino alla sua undicesima edizione.

La rivoluzione in arrivo per il nuovo GF: niente influencer, Vip e Nip e Cesara Buonamici in studio

Sono tantissime le novità in arrivo per la prossima edizione, con Pier Silvio Berlusconi che si è attivato per purgare i contenuti fin troppo trash che hanno caratterizzato il GF Vip 7. Sarà diverso il cast, che sarà, a detta degli addetti ai lavori, più interessante e variegato. La casa più spiata d’Italia sarà piena di “veri Vip” insieme ad un gruppo di “Nip“, persone comuni come nelle primissime edizioni del reality show. Stop totale agli influencer, secondo TvBlog, che annuncia che pure i Nip saranno persone che “non vivono di social, ma si alzano alle cinque del mattino per andare a lavorare”. Negli scorsi giorni la rivoluzione è stata confermata anche in studio, dove non ci saranno Orietta Berti, Sonia Bruganelli e neanche Giulia Salemi. Al loro posto, come unica opinionista, ci sarà un volto iconico del TG5, Cesara Buonamici.