John Landis, chi è il regista de Una poltrona per due: vita privata, carriera, film

Chi è John Landis, regista de Una poltrona per due. Re della commedia hollywoodiana tra gli anni Ottanta e Novanta, è la mente dietro la macchina da presa di molti film cult. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è John Landis, vita privata e carriera del regista de Una poltrona per due

Nato a Chicago il 3 agosto 1950, John Landis ha 73 anni ed è un noto regista americano, apprezzato in Italia soprattutto per la classica commedia natalizia Una poltrona per due. Cresciuto in una famiglia ebraica, si avvicina al cinema da adolescente, lavorando come portalettere per la 20th Century Fox. Dopo un lungo e faticoso periodo di gavetta, che lo porta a lavorare anche in Spagna e in Italia, Landis fa le sue prime esperienze come assistente alla regia. Nel 1973 ha la sua prima occasione come regista con il film satirico Slok, a cui segue la commedia Ridere per ridere nel 1977.

Il successo arriva appena un anno dopo, quando dirige la commedia cult Animal House. È il primo di una lunga carriera piena di commedie brillanti e grandi successi al botteghino. Oltre a Una poltrona per due, Landis ha diretto The Blues Brothers, Il principe cerca moglie, Tutto in una notte, Un lupo mannaro americano a Londra, Amore all’ultimo morso e Beverly Hills Cop III – Un piedipiatti a Beverly Hills III. Tra i film del regista spicca anche Ai confini della realtà, film ispirato all’omonima serie televisiva. Le riprese del film furono macchiate da un orribile incidente che portò alla morte dell’attore Vic Morrow e di due attori bambini.

Vita privata: moglie, figli

Dal 1980 John Landis è felicemente sposato con Deborah Nadoolman, apprezzata costumista hollywoodiana. Insieme hanno cresciuto due figli: l’insegnante 41enne Rachel Landis, nata a Los Angeles il 4 giugno 1982, e il noto sceneggiatore 38enne Max Landis, nato a Beverly Hills il 3 agosto 1985. John e Deborah vivono insieme in California, nella casa del regista a Beverly Hills.