Cesara Buonamici al GF, parla Karina Cascella: “Mi piace molto, porta più serietà”

Cesara Buonamici opinionista al GF, il punto di vista di Karina Cascella: “L’intento è portare più serietà ed educazione, mi piace molto”. La celebrità televisiva, volto di Uomini & Donne e Pomeriggio 5, dice la sua sulla giornalista: “Il problema non è lei…”.

L’annuncio dell’ingaggio di Cesara Buonamici come unica opinionista della prossima edizione del Grande Fratello ha provocato reazioni contrastanti tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La giornalista andrà a riempire il vuoto lasciato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli e cercherà di alzare il livello culturale della trasmissione dopo una settima edizione che ha spesso superato il limite. Per la celebre opinionista Karina Cascella, famosa per la sua partecipazione ad Uomini & Donne e Pomeriggio 5, si tratta di una scelta azzeccata.

Ne ha parlato sul web, rispondendo alle domande dei suoi follower: “Mi pare di aver capito che l’intento sia di dare più serietà e soprattutto educazione ad un programma che più volte ha toccato il fondo da questi punti di vista. Quindi ottima scelta, a me lei piace molto. Volto rassicurante, familiare e grande professionista. Il problema non è lei“. In passato la stessa Cascella si era proposta per il ruolo di opinionista al GF Vip: “Credo che sarei perfetta in quel ruolo. Io sono onesta e devo dirlo. Ognuno è bene che faccia ciò che sa fare bene e io quello so farlo”.

Ritorno in tv? L’amarezza di Cascella: “Probabilmente mai, ci saranno solo giornalisti”

Conversando con i propri follower, Karina Cascella ha parlato anche di un suo eventuale ritorno sul piccolo schermo, dal quale è assente da diverso tempo. L’opinionista ha dato una risposta amara ma realistica, ammettendo che sarà molto difficile per lei trovare posto in tv con i cambiamenti in corso a Mediaset: “A quanto pare mai da come si sono messe le cose. Gli opinionisti tv da quanto ho capito saranno soltanto giornalisti di un certo spessore. Anche questa ottima decisione, perché ormai chiunque andava in tv e diceva la sua. Io ho la mia vita e i miei lavori, e sono anche troppi, però allo stesso modo, so di non essere mai stata come una certa massa e anche se non una giornalista, resto sempre del parere che il mio lavoro da opinionista so farlo molto ma molto bene”.