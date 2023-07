Guendalina Tavassi su Pier Silvio: “No al Gf, fatto fuori tutto il trash”

Guendalina Tavassi parla di Mediaset e Pier Silvio. La Showgirl torna a parlare del Gf Vip e del cambiamento in atto nel programma. In particolare la vip torna a parlare delle scelte messe in atto da Pier Silvio Berlusconi, che vuole dare al programma una nuova veste che sia estranea dal trash che lo ha caratterizzato negli ultimi anni.

Guendalina Tavassi su Pier Silvio: “Gf? Ha fatto fuori tutti i personaggi trash”

In merito al suo futuro in tv, Guendalina Tavassi ha risposto ad alcune domande dei fan, rivelando che quest’anno di sicuro “non farà il Gf, non me lo chiedete ogni anno”. L’influencer ha anche spiegato il motivo della scelta. La possibilità di parteciparvi, infatti, sarebbe svanita dopo la svolta anti trash di Mediaset: “Se prima c’era una piccola possibilità, ora ha fatto fuori tutte” ha detto.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

La spiegazione di Guendalina

Nella scorsa edizione del Gf a partecipare al programma è stato il fratello Edoardo Tavassi. Ora però, per Guenda pare non esserci spazio. “A me non importa, sinceramente ho il mio lavoro, mi diverto con IG, se in tv arrivano cose che mi piacciono le faccio, altrimenti no. Non sono malata della tv, del GF si. È l’unico reality che rifarei, ma non credo che ci sia più spazio per influencer e personaggi trash. Definiamoci trash, ma che cavolo ce frega, è bello il trash”.

Insomma, una piccola nota polemica verso le scelte di Pier Silvio.