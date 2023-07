Giulia Salemi lascia il Grande Fratello Vip, che cosa è successo?

Giulia Salemi lascia il Grande Fratello Vip, non ci sarà nella prossima edizione: che cosa è successo? L’inviata social del GF Vip 7 sarà sostituita nella prossima stagione del reality show: “Esperienza bellissima, mi dedicherò ad altri progetti”.

Giulia Salemi lascia il Grande Fratello Vip, non sarà più l’inviata social: cosa è successo?

Continua la rivoluzione per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tantissimi i cambiamenti in arrivo per la prossima stagione del programma, allo scopo di “elevare” il reality show di Alfonso Signorini al di sopra dei contenuti trash tanto invisi all’AD di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. L’ultima vittima di questa ondata di rinnovamento è Giulia Salemi, l’apprezzata inviata social della settima edizione del GF Vip. Come confermato da TvBlog, la showgirl di origini persiane non parteciperà al prossimo Grande Fratello e la produzione è già in cerca di una sua sostituta.

Parla la showgirl: “Esperienza bellissima, ma ora mi dedicherò ad altro”

Molto apprezzata dal pubblico, Giulia Salemi si era conquistata la simpatia degli spettatori leggendo i loro tweet in diretta, usandoli come spunto di discussione con i vip in gara. In un recente messaggio via social, la showgirl ha confermato che non ci sarà per la prossima edizione del GF: “Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello. L’esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante ma so che bissare non è cosa facile quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto. Sono grata a Mediaset con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Per l’anno prossimo, Salemi si focalizzerà al 100% sui suoi progetti personali: “Mi dedicherò alla terza edizione di Salotto Salemi, il format da me ideato dedicato al mondo del make up che faremo diventare gigante, e mi dedicherò ad un progetto su cui con Pierpaolo ed il mio team stiamo lavorando da tre anni che si chiamerà Casa Prelemi“. In arrivo anche un nuovo programma in autunno: “A novembre sarò alla conduzione di un format su una piattaforma, ma di questo parleremo più avanti. Tutti sanno quanto io sia legata al GF, ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori, quindi quest’anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma al quale devo davvero tantissimo”.