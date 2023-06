Pantheon a pagamento: quando, costo del biglietto e chi dovrà pagare

Pantheon a pagamento: ecco quando entrerà in vigore la nuova disposizione ma soprattutto chi dovrà sicuramente pagare il biglietto per visitare lo storico monumento della Capitale. L’annuncio del ministro della Cultura.

Pantheon a pagamento: da quando entra in vigore

Il Pantheon diventa a pagamento: dal 1 luglio scatterà la nuova disposizione volute dal Ministero della Cultura. Con il ricavato, ha spiegato il ministro Gennaro Sangiuliano, “riusciremo ad alimentare qualche mensa per i poveri e ad affrontare lavori di ristrutturazione e rigenerazione del monumento, allestendo anche la parte retrostante come museo”. Intervenendo al Forum in Masseria a Manduria (Taranto), Sangiuliano ha anche sottolineato come non si possa “svendere i nostri musei. Li dobbiamo rendere efficienti, aumentarne la qualità e lo stiamo già facendo”.

“Tutti i target europei sono stati raggiunti e secondo l’Unione europea l’Italia è il Paese più avanti per la capacità di spesa del Pnrr della cultura”, ha evidenziato il ministro. “Per la cultura il Pnrr dispone una quota rilevante, oltre 4 miliardi. Ho sempre lavorato con senso di responsabilità: in una nazione importante e seria chi arriva segue la traccia segnata dai predecessori, facendosene carico anche quando non ne è convinto al cento per cento. Ho trovato un piano con i contenuti per il Pnrr: in parte li condivido, li trovo preformati, un’ottima scelta; altri meno, ma comunque andiamo avanti”, ha sottolineato.

Il costo del biglietto e chi dovrà pagare

Il costo del biglietto per visitare il monumento storico della Capitale sarà di tre euro. Non tutti pagheranno, però, il biglietto. Esclusi i residenti, le categorie previste sono: under 18, categorie protette, docenti che accompagnano scolaresche, i canonici del Capitolo della Basilica e il personale laico e religioso e “tutti i chierici e le guardie d’onore alle Reali Tombe del Pantheon, come sarà libero l’accesso per l’esercizio del culto”. I ragazzi dai 18 ai 25 anni pagheranno solo 2 euro.

