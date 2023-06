Omar e Otis Paterlini, chi sono i figli di Orietta Berti: età, carriera, vita privata

Chi sono Omar e Otis Paterlini, figli di Orietta Berti. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla famiglia della celebre cantante e opinionista televisiva. Cosa sappiamo sul loro conto?

Chi sono Omar e Otis Paterlini, tutto sui figli di Orietta Berti: vita privata, carriera

La celebre cantante italiana Orietta Berti e suo marito, Osvaldo Paterlini, hanno avuto due figli nel corso della loro lunga vita insieme: Omar, nato nel 1975, e Otis, nato nel 1980. Entrambi portano nomi che iniziano con la lettera “O”, una tradizione familiare che ha un significato molto particolare per Osvaldo e Orietta. Tra i familiari della cantante ce ne sono infatti moltissimi che portano la stessa iniziale, come il nonno Oreste, la sua suocera Odilla, sua madre Olga e suo zio Oliviero. A differenza della madre, Omar e Otis han deciso di tenersi ben lontani dal mondo dello spettacolo. Anche per questo le informazioni su di loro sono molto limitate: cosa sappiamo esattamente?

Chi è Omar Paterlini: vita privata, carriera, età

Omar Paterlini ha 48 anni ed è il figlio maggiore di Orietta Berti e di suo marito Osvaldo. È nato molti anni dopo le nozze dei suoi genitori, che hanno atteso otto anni per averlo. “Abbiamo aspettato un po’ di tempo prima di averlo.” -ha raccontato la cantante- “Lui è arrivato dopo tante cure e consigli”. Appassionato di musica come sua madre, in passato ha suonato la chitarra in una band. Omar ha deciso comunque di non inseguire una carriera artistica e, dopo la laurea, si è costruito una carriera al di fuori del mondo della tv e dello spettacolo.

Chi è Otis Paterlini: vita privata, carriera, età

Abbiamo qualche informazione in più sul figlio minore di Orietta, Otis Paterlini, che oggi ha 43 anni. Laureato in Scienze della Comunicazione, ha poi seguito la sua passione per la pallacanestro per diventare giocatore di basket professionista. Per quanto riguarda la sua vita privata, Otis Paterlini è sposato con Lia Chiari, una psicologa e assistente sociale che lavora al Tribunale di Parma. Anche loro hanno scelto di seguire la tradizione di famiglia e hanno deciso di chiamare la loro prima figlia Olivia.

Dopo il suo ritiro dallo sport professionistico, Otis è diventato il manager di sua madre. Lo spiega la stessa Orietta in una recente intervista: “Otis mi segue come faceva mio marito Osvaldo che è stato la mia ombra fino a due o tre anni fa. Ultimamente mio marito non ha più la vista di prima, e quindi oggi tocca ad Otis, che conosce l’inglese e lo spagnolo alla perfezione e anche da un punto di vista tecnologico è molto preparato, quindi la sua presenza nel mio staff, diciamo così, è molto importante”.