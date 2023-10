Grande Fratello, Anita Olivieri a rischio squalifica per insulto omofobo

Trema il Grande Fratello, Anita Olivieri a rischio squalifica per un presunto insulto omofobo: che cosa è successo?

Grande Fratello 2023, rischio squalifica per Anita Olivieri dopo un insulto omofobo. La produzione potrebbe prendere provvedimenti seri contro la 26enne romana per aver utilizzato un termine discriminatorio. Che cosa è successo?

Grande Fratello 2023, Anita Olivieri a rischio squalifica per insulto omofobo: “Ho battuto tutti questi….”

Un nuovo possibile scandalo fa tremare il Grande Fratello 2023. Una delle protagoniste dell’ultima edizione del GF, Anita Olivieri, è diventata virale suo malgrado sul web a causa di una possibile frase inappropriata. In un video che ha creato molto scalpore su TikTok, infatti, la 26enne romana pare utilizzare un insulto omofobo: “Comunque, ho battuto tutti e quattro questi….”.

Dall’audio non sembra chiaro se la parola utilizzata da Anita sia davvero un termine discriminatorio o meno. Nel caso in cui la produzione lo ritenesse necessario, un episodio del genere potrebbe costare anche la squalifica alla giovane gieffina. Al momento non è ancora nota la posizione dei vertici del programma: sarà uno degli argomenti della puntata di stasera?

Solo bufere attorno ad Anita, dai battibecchi con Heidi al gelo con Vittorio

Il rischio squalifica che aleggia su Anita Olivieri crea senz’altro molte preoccupazioni agli autori del GF, che quest’anno hanno faticato a trovare storie ed intrighi interessanti all’interno della casa. Nelle ultime settimane, Anita è spesso riuscita a movimentare la situazione, nel bene o nel male. La 26enne romana si è spesso scontrata con Heidi Baci, prima dell’improvviso forfait della gieffina. Gli spettatori hanno inoltre seguito con interesse il suo possibile avvicinamento a Vittorio Menozzi, smorzato dalla totale bocciatura da parte di Anita, che ritiene il modello una persona noiosa: “Riprende tutti i canoni ma quando ci parli dieci minuti… Il deserto del Sahara, clima desertico”.