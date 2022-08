Diano Marina, un fulmine sulla spiaggia: bagnino salvo per miracolo

Un fulmine si è abbattuto sul litorale di Diano Marina, facendo spaventare residenti e turisti. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Diano Marina, un fulmine si abbatte sulla spiaggia

Un fulmine si è abbattuto sul litorale di Diano Marina, facendo spaventare residenti e turisti. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma lo spavento è stato tanto. In particolare dall’Hotel Majestic hanno visto chiaramente un fulmine che è andato in chiara direzione litorale. Nell’immagine si vede proprio l’istante in cui la saetta si abbatte a terra, sulla sabbia, a pochi passi da un pedalò e dalla prima fila di lettini e ombrelloni.

Il fulmine è stato visto sulla spiaggia tra Diano Marina e San Bartolomeo al Mare.

Bagnino salvo per miracolo

Certo è che un bagnino che lavorava sull’arenile è salvo per miracolo: sette metri, infatti, lo hanno separato dal fulmine. Quest’estate ha trovato lavoro nello stabilimento balenare “Bagni Majestic” di Diano Marina, dove ieri si è abbattuto il fulmine ormai divenuto celebre grazie a video e foto circolati sui social. Il bagnino si trovava nello stabilimento assieme al collega e ad altri dipendenti dello stabilimento, in attesa che la pioggia incessante smettesse di cadere. Il maltempo è poi termineato attorno alle 19 quando, grazie a condizioni più favorevoli, i bagnini hanno deciso di scendere per iniziare il ritiro delle varie attrezzature.