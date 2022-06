Il bonus vacanze 2021 vale ancora nel 2022?

Le vacanze per gli italiani si avvicinano e una domanda attanaglia molti cittadini che hanno voglia di mettersi in viaggio: il bonus vacanze 2021 vale ancora? Si può usare anche per le vacanze del 2022?

Il bonus vacanze 2021 vale ancora?

La risposta al quesito se il bonus vacanze del 2021 valga ancora oppure no è espressa in maniera molto chiara sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il bonus vacanze, viene infatti spiegato, poteva essere utilizzato fino al 31 dicembre 2021.

Chi non è quindi riuscito, per diversi motivi, ad utilizzare l’agevolazione in qualche struttura turistica dovrà rinunciare a poterlo utilizzare quest’anno. Il Bonus vacanze, introdotto dal governo Conte II con il cosiddetto “Decreto rilancio”, aveva l’obiettivo di dare una spinta al comparto turistico, in profonda sofferenza specie dopo il Covid. Chi ha richiesto il bonus dal “1 luglio al 31 dicembre 2020”, si legge sul sito, poteva “utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021.

Bonus vacanze 2022: quali sono le nuove agevolazioni?

Per quanto riguarda le agevolazioni per l’estate 2022 c’è ancora qualche agevolazione governativa, ma solo per un pubblico molto ristretto. Il bonus, infatti, è stato drasticamente rimodulato e ci sono soprattutto bandi INPS rivolti a tre categorie: