Mezzo mondo di Emma Marrone: testo, significato e video della nuova canzone

Mezzo mondo di Emma Marrone: il 28 aprile è stato lanciato il nuovo singolo da parte dalla cantante che avrà modo di far conoscere la sua canzone live nel concertone del 1° maggio. Ecco, intanto, il testo e il video.

Mezzo mondo di Emma Marrone: testo e significato

Mezzo mondo è il titolo del nuovo brano lanciato da Emma Marrone. La canzone è stata scritta e composta da Francesco Tarducci, Emma, Jacopo Ettorre e Francesco Catitti e prodotta da Katoo e Zef. Si tratta di un brano d’amore arricchito di una nuova musica, vista anche la collaborazione con nuovi autori giovani. “Trovare se stessi attraverso i sentimenti autentici della vita: l’amore, l’amicizia e la consapevolezza di sé. La canzone parla di una persona che è stanca della banalità della sua ruotine e della sua città e che cerca evasione”.

Ta-ra-ta-ta, ta-ta-ira-ira

Ta-ta-ta, ta-ta-ira-rira

Scappa via, dai cieli grigi e dalla nostalgia

Corro lontano verso il mare, verso casa mia

Vita distratta, vita distratta

Ma non è l’America

Sono stanca di questa città

Dove la notte non dorme mai

Dove la musica è solo hype

Sembriamo pezzi di un puzzle

Che sono messi qui a caso

Tu, di quei sogni, cosa ci fai?

Io non c’è male, tu come stai?

Come stai? Come?

(Ti sblocco un ricordo)

Ma dimmi tu chi sei

La strada del ritorno

Nient’altro intorno, chi sei?

Le arance e il vino rosso di Ferragosto

In fondo è da una vita che vorrei parlarti

Dirti quello che non ti hanno ancora detto gli altri

Ballare senza voltarmi

Girando mezzo mondo

Perdermi per ritrovarti

(Ta-ta-ta, ta-ta-ira-rira)

(Ta-ta-ta, ta-ta-ira-rira)

Perdermi per ritrovarti

E ti ho cercato pure sulla luna

Mi ha riportato qui un soffio di vento

Per annegare dentro l’acqua chiara

E non in questo abisso di cemento

Dove la notte non dorme mai

Dove la musica è solo hype

Sembrano pezzi di un puzzle

Che sono messi qui a caso

Tu, di quei sogni, cosa ci fai?

Io non c’è male, tu come stai?

Come stai? Come?

Ma dimmi tu chi sei

La strada del ritorno

Nient’altro intorno, chi sei?

Le arance e il vino rosso di Ferragosto

In fondo è da una vita che vorrei parlarti

Dirti quello che non ti hanno ancora detto gli altri

Ballare senza voltarmi

Girando mezzo mondo

Perdermi per ritrovarti

(Ta-ta-ta, ta-ta-ira-rira)

(Ta-ta-ta, ta-ta-ira-rira)

Perdermi per ritrovarti

Mi mancano i cani che abbiamo per dirmi che sono tornata

Mi manca l’odore dell’erba bruciata

Ma dimmi tu chi sei

La strada del ritorno

Nient’altro intorno, chi sei?

Le arance e il vino rosso di Ferragosto

In fondo è da una vita che vorrei parlarti

Dirti quello che non ti hanno ancora detto gli altri

Ballare senza voltarmi

Girando mezzo mondo

Perdermi per ritrovarti

(Ta-ta-ta, ta-ta-ira-rira)

(Ta-ta-ta, ta-ta-ira-rira)

Perdermi per ritrovarti

(Ta-ta-ta, ta-ta-ira-rira)

(Ta-ta-ta)

Perdersi per ritrovarsi

Il video della nuova canzone

