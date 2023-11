Grande Fratello 2023, nuovi concorrenti: non solo Greta, le anticipazioni di Signorini

I nuovi concorrenti in arrivo al Grande Fratello 2023, le indiscrezioni di Alfonso Signorini su Instagram: "Non ci sarà solo Greta..."

Grande Fratello 2023, chi sono i nuovi concorrenti in arrivo? Tanti nuovi ingressi nel prossimo futuro per il reality show di Alfonso Signorini, non c’è solo Greta Rossetti. Il conduttore concede qualche anticipazione su Instagram, si parla di almeno quattro new entry.

Grande Fratello 2023, chi sono i nuovi concorrenti? Tante novità dopo Greta

Il Grande Fratello 2023 continua a portare volti nuovi all’interno della casa per movimentare un po’ la situazione. Dopo l’ingresso di Perla Vatiero, questo sabato sarà la volta di Greta Rossetti pronta a completare il triangolo di Temptation Island con il suo ormai ex Mirko Brunetti. L’ex tentatrice, tuttavia, non sarà l’ultimo ingresso di questo GF. Ad affermarlo è lo stesso Alfonso Signorini che, rispondendo alle domande dei suoi fan su Instagram, ha assicurato che ci saranno almeno altri quattro nuovi concorrenti. Il conduttore non si è sbottonato troppo circa la loro identità, ma ha svelato alcuni dettagli sulle new entry in arrivo.

Le anticipazioni di Alfonso Signorini: “Un bono per Perla, un nip dalla Corea del Sud”

Durante il suo Q&A su Instagram Signorini ha spiegato come mai han deciso di dare una chance anche a Greta: “Lei vuole giocarsi la sua partita ed è giusto che provi”. Il conduttore ha inoltre svelato che, tra i nuovi ingressi, ci saranno altri “nip”, pronti a giocarsi la propria chance all’interno della casa: ” I provini comunque sono aperti fino a metà gennaio e quindi potere iscrivervi tutti”. Uno di loro è già stato selezionato: “Uno dei nuovi ingressi è un ragazzo non famoso che arriva dall’estero, precisamente dalla Corea del Sud, Seul”.

Ci sarà inoltre un’altra ragazza, probabilmente nip, che si unirà al cast insieme a Greta già questo sabato: “Entrerà nella casa anche un’altra persona e si tratta di una donna”. Alcuni fan hanno chiesto a gran voce un “bono” per Perla e Signorini li ha rassicurati: “Tranquilli che ne arriverà almeno uno molto notevole, quando? Presto!”. Potrebbe trattarsi di Luca Vetrone, protagonista di un presunto flirt con Perla, ma il conduttore non si è lasciato scappare nulla: “Ma si chiama Vetrone o Petrone?”. Signorini ha poi smentito le voci circa un possibile ingresso di Filippo Bisciglia, per poi svelare il potenziale ingresso di altre due ragazze.