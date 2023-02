Genova, incendio fa crollare il tetto di una palazzina: fumo in città

Il mese di Febbraio sta presentando diverse notizie, tra cui l’incendio a Genova avvenuto nella serata di Mercoledì 14, che ha invaso di fumo la città e ha causato l’evacuazione di circa 80 persone.

Verso le 22 ha preso fuoco un palazzo di circa cinque piani in via Piacenza, seminando panico e paura.

Incendio di un palazzo a Genova: fumo e persone evacuate

La serata di San Valentino è stata incandescente per il capoluogo ligure che ha subito un forte incendio, avvenuto in via Piacenza, verso le ore 22. Vittima delle fiamme è un edificio di cinque piani ed è stato proprio l’ultimo a prendere fuoco. Il fume di colore nero si è velocemente sparso in città e ha messo in allarme i vigili del fuoco, accorsi immediatamente sul posto.

Incendio in corso in Via Piacenza da più di un’ora… non benissimo. Il fumo è arrivato fin alla Foce! AGGIORNAMENTI: https://t.co/Oa3PyOIl4v #Genova pic.twitter.com/VNe31In1H0 — Il Mugugno Genovese (@oMugugnoZeneize) February 14, 2023

Le alte fiamme hanno preoccupato i cittadini ma fortunatamente i pompieri sono riusciti a domarle e a ripristinare l’ordine e la sicurezza. Circa 80-90 persone hanno dovuto evacuare la zona, anche se non ci sono feriti. Soltanto due cittadini sono stati portati in ospedale, seppur con un codice verde. L’incendio è comunque stato forte e ha causato il crollo del tetto del palazzo, danneggiando visibilmente l’ultimo piano. Il comune si è prodigato per dare una soluzione alternativa – e temporanea – agli sfollati.

Le testimonianze dell’incendio

Un incendio che avrebbe potuto fare molti più danni e che, fortunatamente, ha causato soprattutto spavento. Rimane però l’amarezza dei residenti, alcuni di quali hanno perso molte delle loro cose. Tra questi c’è un uomo di 55 anni di nome Vincenzo Omodio, che vive – o meglio viveva – all’ultimo piano dell’edificio colpito. Dal 1999 condivideva quella casa con la moglie e il figlio. Il cittadino ha rilasciato una breve dichiarazione a LaPresse, affermando che ci fossero dei lavori sul tetto:

“Abbiamo perso tutto. C’erano dei lavori sul tetto, non sappiamo cosa possa essere successo, solo che ad un certo punto casa e scale erano invase dal fumo. Abbiamo chiamato i vigili del fuoco, il tetto è crollato. È già tanto essere usciti vivi dal palazzo”.

Sembra che l’incendio sia avvenuto per un cortocircuito, che però non ha portato ad un disastro.

LEGGI ANCHE: Roma, incendio a Castel Romano: fiamme alte e nube nera. Cos’è successo?.