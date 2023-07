Threads è il nuovo social di Meta: cos’è, a cosa serve, quando in Italia. Twitter minaccia di fare causa per copia

Threads è la nuova app lanciata da Meta che secondo Musk copia palesemente il suo Twitter. Cause legali in vista.

Threads è il nuovo social lanciato da Meta ed è già polemica. Non è ancora arrivato in Europa e ha mandato su tutte le furie Elon Musk che ha accusato Zuckerberg di plagio della sua piattaforma Twitter.

Threads è il nuovo social di Meta: cos’è e a cosa serve

“Benvenuti su Threads”: è il benvenuto di Mark Zuckerberg agli utenti che si stanno registrando sul nuovo social di Meta. Si tratta di un’app di messaggistica basata su conversazioni testuali prese da Instagram. I post possono essere apprezzati, commentati e condivisi dagli altri utenti. I posto possono contenere fino a 500 caratteri e, sebbene l’app sia incentrata sul testo, si potranno condividere link, foto e video che potranno durare fino a 5 minuti.

Threads quando arriva in Italia

In Europa e quindi in Italia non è ancora arrivato. Per il momento il nuovo social, attivo da oggi negli Usa, è disponibile in pre-ordinazione sull’Apple Store. In Italia arriverà in ritardo perché l’azienda deve ancora risolvere alcune questioni relative all’utilizzo dei dati personali da parte di Threads per attenersi alle normative europee.

Twitter minaccia di fare causa per copia

“Ci vuole una app per la conversazione pubblica con più di un miliardo di persone. Twitter ha avuto la possibilità di farlo ma non ci è riuscito. Noi speriamo di si'”, sono state le prime frasi del fondatore di Meta postate su Threads. Infatti, la rabbia di Elon Musk è incontenibile e minaccia di fare causa per plagio proprio a Meta. “La concorrenza va bene, il barare no”, ha scritto su Twitter il proprietario di Tesla.

“Twitter intende far valere rigorosamente i suoi diritti di proprietà intellettuale e chiede che Meta prenda provvedimenti immediati per smettere di utilizzare i segreti commerciali di Twitter o altre informazioni altamente riservate”, sono state le parole dell’avvocato di Musk.