Chi è Ed Sheeran, pop-star di fama internazionale

Ed Sheeran è un cantante pop di 30 anni di fama internazionale, nato in Inghilterra. Ha cominciato a suonare da bambino, per poi raggiungere le vette della musica in gioventù, anche grazie al trampolino di YouTube. È sposato e ha una figlia. Ecco chi è Ed Sheeran.

Chi è Ed Sheeran: biografia e carriera

Ed Sheeran, all’anagrafe Edward Christopher Sheeran, nasce a Halifax, in Inghilterra, il 17 febbraio 1991 sotto il segno zodiacale dell’Acquario. È figlio di un curatore d’arte e di una designer di gioielli e ha un fratello, Matthew, con cui condivide fin dall’infanzia la passione per la musica. Entrambi muovono i primi passi nel settore da bambini: oggi Ed Sheeran è una pop star di fama internazionale e il fratello un compositore di musica classica.

I primi album del cantante escono nel 2006 e nel 2007, ma riscuotono un successo limitato. Trasferitosi a Londra nel 2008, Ed Sheeran inizia a esibirsi in piccoli locali, a volte davanti a pochissime persone. La prima svolta della sua carriera arriva nel 2010, quando il ragazzo inglese vola a Los Angeles. Qui viene notato dall’attore e cantante Jamie Foxx, che lo invita a casa sua per registrare alcuni pezzi. Intanto, Ed Sheeran ha un canale su YouTube in cui pubblica le sue canzoni, che, man mano che passa il tempo, ottiene sempre più visibilità.

Il successo e i riconoscimenti

Il 2011 è l’anno della fama. Il cantante inglese lancia il singolo The A Team, primo estratto dell’album +. Il brano ottiene un enorme successo, arrivando a posizionarsi al terzo posto nella classifica britannica. È solo l’inizio del percorso brillante che Ed Sheeran sta per compiere. Il ragazzo infatti collabora con Taylor Swift, con la quale partecipa a una tournée, e lavora al nuovo disco X. Questo esce nel 2014, insieme al singolo Sing: entrambi riscuoto immenso successo, facendo di X il terzo album più venduto al mondo.

Nel frattempo Ed Sheeran compare anche in televisione: partecipa come performer alla cerimonia dei Grammy ed è ospite al Festival di Sanremo nel 2015. Sono occasioni che gli permettono di farsi conoscere ancor di più nel panorama internazionale, e che infatti lo rendono poi l’artista più ascoltato di sempre sulla piattaforma Spotify, con oltre 3 miliardi di streaming.

Per un anno, una volta toccato l’apice della celebrità, Ed Sheeran si allontana dai riflettori: prende un periodo sabbatico per godersi un po’ di tranquillità. Torna alla ribalta nel 2017, con i nuovi singoli di successo Castle on the Hill e Shape of You, anticipatori del terzo disco Divide. Da tale album viene estratto a settembre dello stesso anno uno dei migliori pezzi del cantante: Perfect.

Moglie e figlia di Ed Sheeran

Ed Sheeran tiene lontana dai riflettori la propria vita privata. Si conoscono infatti pochi dettagli su di essa, ma è certo che il cantante si sia sposato in segreto nell’estate del 2018. La moglie di Ed Sheeran è Cherry Seaborn, una sua ex compagna del liceo, con la quale ha avuto la prima figlia nel 2020: Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.

A darne l’annucio sui social è stato lo stesso cantante con queste parole: “Siamo completamente innamorati di lei. Sia la mamma che il bambino stanno alla grande e siamo al settimo cielo qui. Ci auguriamo che voi possiate rispettare la nostra privacy in questo momento. Tanto amore e ci vediamo quando sarà il momento di tornare”.