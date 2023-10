Perla di Temptation Island e Luca Vetrone, è flirt: “Abbracci e baci”

Temptation Island, nuovo flirt per Perla Vatiero: avvistata con Luca Vetrone. Messo da parte il tentatore Igor, l’ex concorrente del noto dating show pare essersi avvicinata ad un’altra personalità televisiva. Cosa sappiamo della coppia?

Flirt in corso tra Perla di Temptation Island e Luca Vetrone? Tutte le voci di corridoio

Una serie di nuove indiscrezioni ha stuzzicato la curiosità del web attorno a Perla Vatiero, ex protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. La bella salernitana sembra essersi lasciata alle spalle definitivamente la storia con il tentatore Igor. Sebbene alcuni suoi fan avessero ipotizzato un possibile ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato Mirko Brunetti, Perla ha escluso categoricamente questa possibilità con un post su Instagram: “Tra me e Mirko non ci sarà assolutamente un ritorno. Lo escludo totalmente! Oggi non ci potrei condividere più nulla… Non abbiamo alcun rapporto! Potete fare tutte le insinuazioni che volete, col tempo capirete la mia coerenza dall’inizio alla fine. Vi chiedo ora di non parlarne più perché non risponderò più a nulla su di lui. È un capitolo chiuso della mia vita“. A farle battere il cuore, infatti, secondo alcune recenti voci di corridoio, è un altro noto volto televisivo: l’influencer ex Isola dei Famosi 2023 Luca Vetrone.

Le indiscrezioni dal web: “Avvistati insieme, abbracci e baci tra i due”

Già oggetto di qualche chiacchiera nelle scorse settimane, le notizie sul possibile flirt tra Perla Vatiero e Luca Vetrone si sono riaccese a causa di un rumor riportato da Deianira Marzano. Secondo una fonte anonima dell’esperta di gossip, infatti, i due sono stati avvistati insieme in atteggiamenti molto intimi: “Ieri ero a cena e ci stavano Perla, quella di Temptation Island, e quel Vetrone che ha fatto L’Isola. Abbracci e baci. Non ho potuto fotografare perché ero al tavolo di fianco. Ma pensavo ‘beate loro che cambiano fidanzati come le mutande’. Lui davvero un bel ragazzo, notevole”. La stessa Perla ha scelto di spegnere le voci sul nascere, smentendo la frequentazione: “Chi mi segue sa che ho già smentito diverse volte queste notizie”. Allo stesso tempo, ha risposto con ironia alle voci che parlano di incontri “pilotati” da agenzie per attirare l’attenzione: “Detto questo, non ho nessuna agenzia. Se state insieme con amici vuol dire frequentarsi, allora dovrò sempre uscire da sola!”.