Grande Fratello 17, chi sarà il primo eliminato tra i nominati? Sondaggi, come votare

Grande Fratello 17, chi sarà il primo eliminato tra i nominati? Sono cinque i primi concorrenti in nomination in questa nuova, rinnovata edizione del reality show più seguito in Italia. Come votare il proprio gieffino preferito? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello 17, chi sono i nominati e chi sarà il primo eliminato: i sondaggi dal web

A due settimana dall’inizio del programma, il Grande Fratello 17 si prepara alla sua prima eliminazione. Questa sera uno dei cinque concorrenti in nomination dovrà lasciare definitivamente la casa più spiata d’Italia, una volta confermati i risultati del televoto. Ecco i gieffini a rischio eliminazione:

Arnold, Claudio, Giselda, Grecia e Vittorio sono i nominati di stasera e vanno al televoto per la prima eliminazione di questa edizione di #GrandeFratello! pic.twitter.com/2IWTGnR0Fb — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 21, 2023

Per il momento i sondaggi del web sembrano puntare tutto su un solo concorrente. Il controverso Claudio Roma è all’ultimo posto su Forumfree, Isa e Chia e RealityHouse, con percentuali minuscole di preferenze tra il 4 e il 7%. A quanto pare la polemica con Alfonso Signorini, reo di averlo definito “spacciatore” per il suo passato movimentato, potrebbe rivelarsi letale per la sua partecipazione al GF. A rischio c’è anche la star di TikTok Arnold Cardaropoli: i sondaggi, ad eccezione di quello di Isa e Chia che lo piazza al 27%, lo vedono a pochi punti percentuali sopra Roma. Al sicuro per il momento Grecia, Giselda e Vittorio, che dovrebbero assicurarsi abbastanza voti da garantirsi la permanenza in casa. Come andrà a finire?

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: