Donzelli non chiede scusa dopo le sue parole alla Camera e continua la sua battaglia

Donzelli non intende chiedere scusa dopo le sue parole su Cospito e l’attacco ai 4 deputati del Pd. Nonostante dopo le sue parole ci siano state diverse polemiche, Donzelli non arretra e continua la sua battaglia senza esclusioni di colpi. Le discussioni proseguiranno con una presa di posizione della Meloni e del Ministro Nordio attese in queste ore.

Donzelli non chiede scusa dopo le sue parole alla Camera

Il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, dopo le parole alla Camera sul caso Cospito con una attacco diretto al pd, non intende chiedere scusa. “Non devo chiedere scusa su niente, non ho detto niente di sconveniente. Andrò ben volentieri dal giuri’ d’onore”, sono state le parole di Donzelli parlando con i cronisti dopo la bagarre scoppiata in aula. “Che Cospito fa questa battaglia per gli altri e non solo per se stesso è negli atti. È una posizione legittima, io non la condivido ma è legittima. Noi siamo per il carcere duro. Mi aspetto che la sinistra italiana che sta balbettando su questo chieda scusa”, ha aggiunto.

Continua la sua battaglia

Inoltre, Donzelli non intende fare nessun passo indietro sul regime del 41-bis che per lui non deve assolutamente essere toccato. “Se passa il principio per cui Cospito per problemi di salute che si è provocato da solo facendo lo sciopero della fame deve lasciare il 41 bis, che facciamo con Matteo Messina Denaro che ha condizioni di salute più gravi che non si e’ provocato da solo?”, ha dichiarato. La sua battaglia continua non solo in ambienti politici ma anche sui social, dove sta pubblicando diversi posti a difesa delle sue parole ed idee.

