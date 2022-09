Cinquanta sfumature di nero: trama, cast e curiosità sulle scene di sesso

Cinquanta sfumature di nero è il film che fa parte della famosa trilogia che negli anni scorso ha fatto un incredibile successo di pubblico al botteghino. Mercoledì 14 settembre viene riproposto in tv in prima serata su Italia 1.

Cinquanta sfumature di nero: trama

Cinquanta sfumature di nero è un film del 2017 diretto da James Foley. La pellicola è il sequel di Cinquanta sfumature di grigio (2015) e l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo di E.

L. James. Ecco di seguito la sinossi ufficiale del film: “Christian Gray cerca di persuadere Anastasia a tornare nella propria vita, ma alcune figure misteriose provenienti dal suo passato rischiano di annientare le loro speranze di un futuro insieme”.

Cinquanta sfumature di nero: cast

Dakota Johnson: Anastasia Steele

Jamie Dornan: Christian Grey

Kim Basinger: Elena Lincoln / Mrs. Robinson

Bella Heathcote: Leila Williams

Max Martini: Jason Taylor

Marcia Gay Harden: Grace Trevelyan Grey

Rita Ora: Mia Grey

Luke Grimes: Elliot Grey

Eric Johnson: Jack Hyde

Fay Masterson: Gail Jones

Dylan Neal: Bob Adams

Eloise Mumford: Katherine ‘Kate’ Kavanagh

Victor Rasuk: José Rodriguez

Andrew Airlie: Carrick Grey

Robinne Lee: Ros Bailey

Brant Daugherty: Luke Sawyer

Curiosità sulle scene di sesso

Ovviamente le curiosità maggiori sono sulle scene di sesso. Dakota Johnson cercava di distendere i nervi prima di una scena particolarmente intensa dal punto di vista sessuale bevendo un bicchiere di whisky. Jamie Dornan, invece, preferiva scaricare le tensioni facendo delle flessioni, allenando il corpo di modo da tenere libera la mente da pensieri che sarebbero potuti risultare molesti quando si fosse trovato davanti la macchina da presa.

Inoltre, Jimmy Kimmel, l’interprete di Grey ha rivelato che in quelle scene non era mai completamente nudo ma indossava un marsupio invisibile che faceva un po’ da cuscinetto tra le sue parti intime e quelle della collega.

“Uso il termine ‘borsetta’ perché si dice così dalle mie parti, ma in realtà aveva dimensioni abbastanza grandi”. Dakota Johnson invece aveva addosso un perizoma adesivo. “Avevo questo perizoma che aveva una parte di colla. Penso fosse una pasta di quelle che si usano per incollare qualcosa ai capezzoli. Ma sono sempre considerate cose che fanno parte della biancheria intima. Con un semplice adesivo quel perizoma si sarebbe staccato per usura, quindi lo hanno proprio incollato al mio corpo.

Non è stato doloroso. Solo molto bizzarro”.

