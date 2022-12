Chiara Nasti si sposa: ecco la data del matrimonio

C’è finalmente la data del matrimonio di Chiara Nasti, che si sposa la prossima estate. A farla sapere per primo è il settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, che anticipa dettagli su quelle che si annunciano nozze faraoniche.

Chiara Nasti si sposa: quanti invitati

Si vocifera che al matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, che da poco sono anche diventati genitori, ci saranno ben 200 invitati (anche se il numero potrebbe salire) e che l’influencer e il calciatore della Lazio hanno scelto Villa Miani, una splendida dimora con vista sulla Capitale per la festa.

Sei mesi fa, invece, a inizio agosto, Mattia Zaccagni aveva fatto la proposta di matrimonio con il classico anello da capogiro donatole durante una cena romantica con vista mare. “Lo voglio Sìsìsì. Non vedo l’ora di essere tua moglie” aveva scritto Chiara Nasti su Instagram dopo aver ricevuto in grande stile questa proposta di matrimonio dal suo fidanzato. I due sono più innamorati che mai e sono pronti a festeggiare in grande stile il loro amore.

Quando si sposano: la data del matrimonio

I due innamorati, ora mamma e papà, si sposeranno il 20 giugno del 2023 ed è chiaro che sarà una grandissima festa per entrambi.