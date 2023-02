Giulia Salemi, pace fatta con Pierpaolo Pretelli: i motivi dietro la crisi scongiurata

Pace fatta tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la coppia è ora più salda che mai. Cosa era successo? Cosa ha provocato la crisi tra i due? Le rivelazioni sulla coppia pubblicate su Chi: “Molte coppie arrivano ad un bivio”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, pace fatta tra i due con l’aiuto di Alfonso Signorini

Per la gioia dei fan della coppia, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono ancora insieme, più forti che mai. Dopo la crisi tra i due annunciata nei giorni scorsi al Grande Fratello Vip 7, Giulia e Pierpaolo sono riusciti a chiarirsi grazie anche al supporto e ai consigli di Alfonso Signorini. Una serata in compagnia del presentatore è bastata per ritrovare un’intesa. Lo ha confermato la stessa showgirl di fronte al pubblico del GF Vip. Il conduttore la mette subito alla prova, chiedendole subito aggiornamenti sulla sua situazione: “Il cuore come va?”. Una Salemi sorridente ha risposto subito: “Batte, il cuore batte. Padre Alfonso ha fatto il suo dovere”. Un’ottima notizia per la coppia che, dopo un San Valentino passato da single, avrà senz’altro modo di recuperare.

La verità dietro la crisi: “Scelta tra lavoro e amore”

Ma cosa era successo tra Giulia e Pierpaolo? Il settimanale Chi ha provato a fare il punto della situazione con un articolo intitolato Dietro le quinte della crisi. Il momento d’oro sul lavoro di Giulia mette sotto pressione la vita di coppia. Secondo la psicologa Ilaria Squaiella, infatti, è stato l’improvviso successo televisivo di Giulia a creare problemi nella sua relazione con Pretelli: “Per la Salemi questo è un periodo d’oro: è la realizzazione di sogni coltivati negli anni e che si stanno concretizzando, è naturale che lo voglia vivere al cento per cento. Così il lavoro occupa quasi la totalità del tempo e i momenti per la coppia sono più limitati“.

Un cambio di priorità che non è passato inosservato: “La sensazione di molte è di sentirsi a un bivio: carriera e successo o coppia, famiglia e figli? Eppure, nel caso di Giulia e Pierpaolo, non sono in discussione i sentimenti reciproci: lei non ha mai dichiarato di voler chiudere la relazione. Lui percepisce una minore presenza fisica e mentale della compagna e solleva perplessità sulla relazione. La sua replica infatti è stata «Bisogna riflettere sulle priorità della vita», a sottolineare che in questo momento le cose a cui danno importanza sono differenti e che la coppia è stata messa in secondo piano“.

Per Squaiella hanno un ruolo anche alcuni preconcetti antiquati: “Si è sempre un po’ vittime di antichi stereotipi, purtroppo vivi ancora oggi, in base ai quali le donne si dedicano di più alla vita familiare e gli uomini a quella professionale. Siamo stati cresciuti con messaggi sociali di questo tipo che spesso operano a livello inconscio. Non è semplice liberarsene”.