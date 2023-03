Evelina Sgarbi, chi è la figlia di Vittorio Sgarbi: GF Vip, vita privata, madre

Chi è Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi. Scopriamo qualche informazione in più sulla figlia del noto critico e deputato vicino al centrodestra. Appassionata d’arte come il padre, ha fatto scalpore la scorsa estate a causa del suo rifiuto al GF Vip.

Chi è Evelina Sgarbi, vita privata e carriera della figlia di Vittorio Sgarbi

Evelina Sgarbi, nata da una relazione tra Vittorio Sgarbi e una storica torinese di nome Barbara, ha 23 anni e studia all’Istituto Marangoni. È apparsa qualche volta sui social network con il suo celebre padre, Vittorio Sgarbi, che ha avuto altri due figli da altre due donne. Il critico, da sempre molto distaccato nel suo approccio alla paternità, ha spiegato così la sua nascita in un’intervista a Novella 2000: “L’ultima figlia, Evelina, è nata perché sua madre aveva un marito impotente e lei ha tratto vantaggio dal rapporto con me”. Circostanze che comunque non hanno impedito ai due di instaurare un forte legame: “Evelina, è molto sveglia, molto furba, ma un po’ irritante perché ha un temperamento simile al mio”.

Come il padre è un’appassionata del mondo dell’arte ed attualmente abita a Biella. Ad oggi studia Design e Architettura all’Istituto Marangoni di Milano. È una grande appassionata di cani e tiene molto alla riservatezza della sua vita privata. La ragazza ha due fratelli, Alba e Carlo, ed è una grande appassionata di moda. Ha un profilo Instagram seguito da quasi 13mila follower, dove ogni tanto appare in compagnia del papà.

Il rifiuto al GF Vip e la rabbia del papà: “Sputa sui soldi”

Evelina Sgarbi è finita nell’estate 2022 nell’occhio del ciclone mediatico per aver detto no al Grande Fratello Vip. La giovane, infatti, era stata contattata da Alfonso Signorini e un’autrice del reality show, ma non ha mai voluto presentarsi ai provini. Decisione, questa, che non è stata per nulla condivisa dal padre Vittorio. Il critico d’arte, infatti, ha fatto sapere che la figlia avrebbe detto di no a 100mila euro.

“Temeva la pubblicità negativa, le chiacchiere, non le sembrava un programma degno di lei.“ -ha spiegato Vittorio Sgarbi in un’intervista– “Balle, se una ha un carattere forte sa come difendersi, anche in un ambiente degradato, altrimenti significa che non ha una gran considerazione di sé. A lei avevano offerto 100mila euro, che ci sputi sopra? Per una come lei che frequenta l’ambiente della moda, anche sfiorare il mondo dello spettacolo le avrebbe fatto comodo, si faceva conoscere. Si pagava i conti. E non veniva a mettere in croce me per farsi comprare una borsa di Dior da 2800 euro. Con quel cachet avrebbe potuto permettersela, non pretenderla da me”