Chi è Eleonora Geria, autrice italiana: vita privata e carriera

Dal suo primo libro alla sua figura di mamma.

Eleonora Geria, chi è: di cosa parla il suo libro

L’arte, dalla scrittura alla musica, serve a curare le anime più sofferenti, spingendole ad elevarsi sempre di più. Questo ha spinto una “normale donna” a scrivere e pubblicare un libro. Si tratta di Eleonora Geria che ha conquistato molti lettori con il suo romanzo “Un senso di te”. Testo forte, poiché toccante e vero.

Il romanzo è a tutti gli effetti un’autobiografia molto delicata, pubblicata il 19 Maggio 2023 da “La Corte Editore”. Si parla di una mamma che lotta contro la sordità del suo primo figlio. Un’opera che riesce a mostrare il lato più intimo di questa persona, toccando tematiche differenti, su tutte quella familiare.

Da un lato una donna che diviene mamma, realizzando dei suoi più grandi sogni, abbracciare suo figlio. Dall’altra parte il nascituro, che presenta una problematica legata all’udito, mostrando appunto segni di sordità. Questo è quanto descritto alla famiglia di Nicola. Eppure, nonostante le difficoltà, le fragilità, le problematiche, Eleonora riesce a comprendere molto di più, capendo che ascoltare significa tanto altro. Sentire una persona vuol dire capirne il linguaggio, ciò che vuole esprimere, raccontarsi e lasciar raccontare. Eleonora, da donna e madre, capisce che c’è un linguaggio più forte degli altri: quello dell’amore.

Lo stesso che le ha permesso di raccontarsi in maniera elegante, delicata e struggente in questo bellissimo libro.

Ciò che si sa di lei

Della sua vita privata, se non ciò che è stato descritto nel libro, si sa ben poco. Eleonora Geria è laureata in Scienze Politiche e si è poi specializzata in Tecniche della comunicazione. Può vantare una famiglia felice e numerosa, avendo ben tre figli.

Grazie alla sua opera, ha voluto dar valore alle “diversità”, facendo in modo che tutti possano comprenderle e accettarle.

