Chi sono i Piqued Jacks: rappresentanti di San Marino per Eurovision 2023

L’Eurovision è sicuramente una delle occasioni più ghiotte per far sentire la propria voce ed esibire tutto il talento che si possiede. Per questo tutti i paesi che vi prendono parte, puntano al meglio. A rappresentare San Marino per l’edizione di quest’anno, ci sarà la band toscana, i Piqued Jacks. Scopriamo chi sono.

Chi sono i Piqued Jacks: la carriera della band Grazie alla vittoria del contest “Una voce per San Marino 2023“, i Piqued Jacks si esibiranno sul palco di Liverpool nella bellissima cornice dell’Eurovision, con la loro canzone Like an Animal. Un bellissimo traguardo per i quattro componenti del gruppo. Andiamo a scoprire chi sono i Piqued Jacks, band composta da HolyHargot (dal 2017) alla batteria, littlelead al basso, Majic-o (dal 2019) alla chitarra ed E-King alla voce, al pianoforte e al sintetizzatore. In passato ne hanno fatto parte Penguinsane (alla chitarra) e ThEd0g (alla batteria). Di genere Indie Rock, Funk Rock e Rock alternativo, la band è nata a Buggiano nel 2006, dall’amore per la musica. Hanno lavorato inizialmente a degli EP tra il 2010 e il 2013, con la pubblicazione di: Momo the Monkey

Brotherhoods

Just a Machine Dal 2015 realizzanto i primi album, contandone – fino a questo momento – ben quattro. Il più recente risale a due anni fa: Climb like Ivy Does (2o15)

Aerial Roots (2016)

The Living Past (2018)

Synchronizer (2021) Una band che sicuramente non ha ottenuto i successi sperati, ma che può comunque contare su un pubblico “di nicchia” che apprezza il lavoro svolto. Per questo la band può dirsi orgogliosa di aver vinto il contest sammarinese e di avere così un’occasione per rappresentare la Repubblica del Titano durante l’Eurovision che si terrà tra il 9 e il 13 Maggio a Liverpool. Nella scorsa edizione toccò ad Achille Lauro, mentre quest’anno il gruppo di Pistoia ha battuto la concorrenza di altri artisti che avrebbero voluto ricalcare i riflettori, tra cui Deborah Iurato e Lorenzo Licitra. Un contest che vanta ben 40 nazioni partecipanti e che metterà in risalto le qualità di ogni concorrente.