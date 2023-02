Candelora cade il 2 febbraio 2023: qual è il significato religioso

Candelora è una festività religiosa cristiana cattolica. Cade ogni anno sempre il 2 febbraio e si riferisce a un episodio della vita di Gesù che viene portato al Tempio da Maria e Giuseppe. La ricorrenza viene, oggi, festeggiata con un accessorio particolare.

Candelora cade il 2 febbraio 2023

La Festa della Candelora o della Luce cade il 2 febbraio per la Chiesta Cattolica Cristiana. La parola “candelora” deriva dalla parola latina “candelae“, che significa candele che vengono utilizzate durante le festività di Natale in particolare.

Qual è il significato religioso

Per i cristiani si tratta della luce di Gesù che entra nella vita del mondo. In molte chiese, le candele benedette vengono poi portate a casa dai fedeli come segno di benedizione e protezione per la famiglia. In particolare, si prega e si protegge per la gola. Il Vangelo narra che Maria e Giuseppe, dopo la nascita di Gesù, si recarono al tempio per offrire un sacrificio, secondo la legge ebraica, e per presentare Gesù al Signore. Nel tempio, essi incontrarono Simeone e Anna, due anziani che avevano atteso per molti anni la venuta del Messia. Simeone riconobbe Gesù come il Cristo e benedisse Maria e Giuseppe.

LEGGI ANCHE: Von Der Leyen in visita a Kiev: “Sostegno all’Ucraina più fermo che mai”