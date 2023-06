Sophie Teckel, chi è la prima moglie di Bobby Solo: vita privata, carriera, figli

Chi è Sophie Teckel, prima moglie di Bobby Solo. Primo grande amore del noto cantante, è rimasta al suo fianco per oltre vent’anni. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Sophie Teckel, prima moglie di Bobby Solo: vita privata e carriera

La ballerina e coreografa francese Sophie Teckel è conosciuta tra i fan della musica italiana in quanto prima moglie di Bobby Solo, celebre cantante da molti considerato l’Elvis Italiano. Primo vero grande amore dell’artista, decise di mettere da parte la sua carriera per dedicarsi a tempo pieno alla sua famiglia, diventando “l’angelo del focolare” di Bobby. I due si sposano nel 1967 e hanno tre figli insieme: Alain, nato nel 1968, Chantal, nata nel 1971, e Muriel, nata nel 1975. Restano insieme per ben 24 anni, prima del divorzio nel 1991. Il cantante aveva già ritrovato l’amore prima di separarsi da Sophie tra le braccia di un’altra donna, Mimma Foti, sua compagna per un breve periodo e madre della sua quarta figlia, Veronica Satti. Nonostante la rottura, Bobby Solo e Sophie Teckel provarono a mantenere buoni rapporti, anche per il bene dei loro figli.

Vita privata, chi sono i suoi figli?

Nessuno dei tre figli di Bobby Solo e Sophie Teckel ha deciso di seguire le orme del padre: lavorano tutti ben lontani dalle luci del mondo dello spettacolo. Il più grande, Alain, ha 50 anni ed in passato ha avuto problemi di dipendenza dalla droga, causati anche dal suo turbolento rapporto con i genitori. Oggi, dopo il ricovero al Centro di recupero di San Patrignano, ha ripreso in mano la sua vita. Fondamentale nel suo percorso è stato l’incontro con un golden retriever che lo ha spinto ad aprire un centro di pet therapy. La secondogenita, Chantal, ha invece 47 anni e lavora tra Roma e Milano come business coach. Muriel ha 43 anni e si è invece costruita una carriera in ambito culinario: lavora come cake designer nella Capitale. I tre maggiori hanno donato a Bobby Solo ben otto nipotini.