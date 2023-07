Zucchero a Trieste il 4 luglio: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del tour

Zucchero a Trieste si esibisce in concerto nella serata di martedì 4 luglio in occasione del suo tour. Disponibili ancora i biglietti.

Zucchero a Trieste si esibisce in occasione del suo tour. L’artista nella sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi, di cui 8 milioni con l’album Oro, incenso & birra. Ha suonato in 5 continenti, 69 Stati, 650 città.

Zucchero a Trieste il 4 luglio: scaletta delle canzoni

Zucchero si esibisce in concerto martedì 4 luglio in Piazza Unità d’Italia a Trieste in occasione del suo World Wild Tour 2023. Con lui sul palco la una super band internazionale composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals). Ecco le canzoni che l’artista porta sul palco:

Spirito nel buio

Soul Mama

Sarebbe questo il mondo

La canzone che se ne va

Quale senso abbiamo noi

Partigiano reggiano

13 buone ragioni

Ci si arrende

Pene

Facile

Vedo nero

Baila (Sexy Thing)

Iruben Me

Dune mosse

Un soffio caldo

Il volo

Miserere

Stayin’ Alive

Nutbush City Limits

Honky Tonk Train Blues

Overdose (d’amore)

Let It Shine

Diamante

Così celeste

X colpa di chi?

Diavolo in me

Chocabeck

Con le mani

Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica

I biglietti del concerto con prossime date e tappe del tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, continua il tour di Zucchero in giro per l’Italia. Ecco le prossime date e tappe dei suoi concerti:

24-25 luglio: Cortile della Reggia di Caserta