Giancarlo Magalli ricoverato in ospedale, che cosa è successo? Come sta ora il conduttore? L’ex volto di I Fatti Vostri ha avuto uno spiacevole inconveniente negli scorsi giorni, che l’ha costretto a sottoporsi a degli accertamenti.

Giancarlo Magalli ricoverato in ospedale: cosa è successo?

Momenti di preoccupazione per Giancarlo Magalli. Il noto conduttore Rai, ex volto di I Fatti Vostri, ha raccontato al settimanale Nuovo Tv di aver avuto un problema di salute che lo ha costretto al ricovero in ospedale.

Nel corso dell’intervista, il presentatore 74enne ha spiegato di aver sofferto di una fastidiosa infezione, senza tuttavia divulgare altri dettagli al riguardo. Al momento, fortunatamente, Magalli sembra aver recuperato del tutto dopo qualche accertamento e un po’ di meritato riposo.

Magalli, quando torna in tv? I progetti del presentatore

Quando rivedremo Giancarlo Magalli in tv? Il conduttore è assente da un po’ dal piccolo schermo. Dopo l’esperienza fallimentare con Una parola di troppo su Rai 2 lo scorso autunno, Magalli è apparso come ospite in diverse trasmissioni.

Ha partecipato insieme alla figlia Michela a Il cantante mascherato, show musicale di Milly Carlucci, sotto la maschera della Lumaca. È apparso inoltre in alcune puntate di Don Matteo 13, accanto al Don Massimo di Raoul Bova. È un po’ di tempo, tuttavia, che l’amato presentatore non ha un programma tutto per sé. Nell’intervista al settimanale Nuovo Tv, Giancarlo Magalli ha spiegato di aver già scritto tre nuovi quiz che ha intenzione di proporre alla Rai molto presto.

In ogni caso, per rivederlo in televisione bisognerà aspettare almeno l’autunno. Quest’estate, infatti, ha in programma un viaggio in America insieme alle sue due figlie: Manuela e Michela.