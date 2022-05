Che moto guida Raoul Bova – Don Massimo in Don Matteo 13?

Raoul Bova, che d’ora in avanti chiameremo sempre Don Massimo, ha fatto la sua entrata nel cast di Don Matteo con una bellissima moto. Ma che moto ha? Qual è il modello?

Che moto guida Raoul Bova in Don Matteo 13?

Raoul Bova è un attore che ha fatto la sua comparsa in Don Matteo 13 con una bellissima moto. La due ruote di Raoul, alias Don Massimo, è però molto più bella e appariscente di quella usata da Don Matteo (il quale scorrazzava tra le vie della città su una due ruote a pedali).

Il modello della moto di Don Massimo

Gli appassionati di motori, ad ogni modo, è quasi certo che non rimarranno delusi dalla moto prescelta: la Triumph Legend TT 900. La marca di questa moto è di origine inglese, dal carattere vintage. Sicuramente per gli appassionati del cinema può ricordare in parte il modello Thunderbird guidato da Marlon Brando in Il Selvaggio. E da Steve McQueen (foto sopra) ne La grande fuga (1963).