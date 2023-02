Sanremo 2023, Rosa Chemical bacia Fedez in bocca: il video shock

Rosa Chemical, il video shock: bacia Fedez in bocca al Festival di Sanremo 2023. Il controverso artista, dopo aver simulato atti sessuali in platea con il rapper milanese, lo ha trascinato sul palco dove gli ha dato un bacio appassionato.

Sanremo 2023, Rosa Chemical bacia Fedez: il video dell’episodio

La presenza di Rosa Chemical sul palco del Festival di Sanremo 2023 ha fatto senz’altro discutere, ma ha anche dato vita a numerosi momenti memorabili quanto scioccanti. Nell’ultima serata della kermesse il rapper “politicamente scorretto” si è superato riuscendo davvero a fare scandalo, coinvolgendo Fedez nella sua esibizione. L’artista milanese era seduto in prima fila quando Rosa Chemical lo ha raggiunto e ha simulato con lui un atto sessuale, prima di trascinarlo sul palco dell’Ariston. Al termine della canzone, come tocco finale, il giovane cantante ha dato a Fedez un appassionato bacio in bocca. Un gesto che ha sorpreso tutti che Rosa Chemical ha descritto come un “improvviso slancio d’amore”.

io penso ancora a Rosa Chemical che si limona Fedez in un momento di follia e mi pento amaramente di non averlo nemmeno preso in considerazione per il fantasanremo, mi pento e mi dolgo.pic.twitter.com/yKcLHgXvvO — ale👽 (@WillHerondaleJM) February 12, 2023

Le reazioni post-Festival, parla Rosa: “Nulla di preparato, siamo artisti”

Il bacio ha provocato reazioni contrastanti tra il pubblico, un misto di applausi e sdegno dalle fazioni più conservatrici degli spettatori. Il giorno dopo il Festival Rosa Chemical ha parlato del gesto in un’intervista via radio su RTL 102.5: “Sto ancora pensando a quel bacio, se basta così poco per far parlare solo di quello, direi che ho fatto benissimo a farlo. Non ci siamo messi d’accordo, nulla di preparato in quel bacio. Era una perfomance, siamo artisti e facciamo anche quello. Io al Festival volevo mandare un messaggio di amore, di libertà e di uguaglianza. Se sono arrivato ottavo dopo tutte quelle polemiche, significa che mi hanno capito e che il messaggio è arrivato”.

Il rapper ha parlato anche di Chiara Ferragni che, secondo alcune voci di corridoio, non avrebbe preso benissimo l’accaduto, soprattutto considerato che Fedez era seduto in platea accanto ai genitori della influencer: “Non mi sono confrontato con lei, spero che non sia arrabbiata. Hanno parlato di me in politica, la canzone è piaciuta tanto, c’è stata tanta libertà, quindi ho vinto io il Festival”.