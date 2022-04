Manuela e Michela, chi sono le figlie di Giancarlo Magalli

Chi sono Manuela e Michela, le figlie di Giancarlo Magalli. Nate da due differenti matrimoni del noto conduttore, sono l’una l’opposto dell’altra. Manuela vive lontano dai riflettori, mentre Michela è un’influencer in ascesa. Scopriamo qualche dettaglio in più su di loro.

Chi sono le figlie di Giancarlo Magalli, famoso conduttore TV?

Manuela e Michela Magalli sono le amate figlie del celebre ex presentatore di I fatti vostri Giancarlo Magalli. Sono nate da madri diverse, dai due matrimoni del conduttore.

Manuela è la maggiore, nata nel 1972 dall’amore tra Magalli e la sua prima moglie, Carla Carla Crocivera, donna della quale si sa molto poco. Michela, invece, è nata nel 1994. Sua madre è Valeria Donato, seconda moglie del conduttore dal 1989. La relazione della coppia creò molto scalpore a causa della netta differenza d’età: il conduttore aveva 42 anni e la sua nuova moglie solo 23. Conosciamo un po’ meglio vita, carriera e curiosità su Manuela e Michela.

Chi è Manuela Magalli?

Manuela Magalli ha 50 anni e, a differenza ai suoi famosi familiari, ha sempre preferito tenersi lontana dal mondo dello spettacolo. È una donna molto riservata che non ha mai gradito la luce dei riflettori. In alternativa, ha deciso di perseguire una carriera in ambito assicurativo. In passato ha dichiarato di aver sofferto molto l’assenza del padre durante la sua infanzia. All’epoca, infatti, il conduttore era spesso in giro per l’Italia, impegnato nella sua carriera cinematografica e televisiva.

Non è dato sapere se abbia un marito o dei figli. È molto raro che conceda interviste e non ama condividere dettagli della propria vita privata online.

Chi è Michela Magalli?

Michela Magalli ha 27 anni e ha un’avviata carriera da modella e influencer. Ha una pagina Facebook molto seguita che non è tuttavia il suo profilo principale. A sua detta “Fa troppo 2017, sono su instagram @michelamagalli”. Il suo account Instagram ha infatti quasi 37mila follower.

Sul suo profilo pubblica molte foto in cui sfoggia la propria bellezza. Ha anche un sito personale, dove raccoglie il proprio portfolio fotografico.