“Giallo” fratelli Tavassi all’Isola dei Famosi: dove sono Guendalina ed Edoardo?

Isola dei Famosi 2022, dove sono i fratelli Tavassi? Guendalina ed Edoardo non sono ancora sbarcati sulle spiagge dell'Honduras. Come mai?

Continua il giallo dei fratelli Tavassi all’Isola dei Famosi: dove sono Guendalina ed Edoardo? La coppia di concorrenti non si è ancora unita agli altri naufraghi in Honduras. Come mai? A cosa è dovuto il ritardo?

Guendalina ed Edoardo e l’Isola dei Famosi, dove sono i fratelli Tavassi?

Il 21 marzo ha avuto inizio la sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Sotto l’occhio vigile di Ilary Blasi, un gruppo di VIP si è ritrovato spiaggiato sulle coste dell’Honduras, dove sfidano le intemperie contendendosi un montepremi di 100mila euro in gettoni d’oro.

Alcuni dei naufraghi annunciati prima dell’inizio del reality, tuttavia, non sono ancora sbarcati sulla Playa Accoppiada. Tra questi ci sono i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi, la cui assenza è un vero e proprio mistero. Cosa è successo? Inizialmente si credeva che il loro ingresso fosse stato ritardato per motivi legati alla quarantena o a una possibile positività al Covid-19. Secondo altre ipotesi, si tratta invece di una semplice strategia di marketing. Mediaset avrebbe intenzione di “razionare” i naufraghi e di farli entrare poco a poco, per mantenere vivo l’interesse degli spettatori.

Parla Federico Perna, fidanzato di Guendalina: “Non ha il Covid, sta bene e ha tanta voglia di entrare”

Federico Perna, ristoratore e fidanzato di Guendalina, ha pubblicato una serie di storie sul profilo Instagram della sua compagna, smentendo le voci che la vedono in quarantena. “Guenda non ha il Covid.” -ha spiegato Perna- “Se l’avesse avuto non avremmo avuto nessun tipo di problema a comunicarlo perché il Covid ce l’ha avuto tutto il mondo.

Non sarebbe una cosa di cui vergognarsi. Sarebbe un motivo valido per questo suo non ingresso. Ma non è così. La produzione mi avvisa ogni tanto sul suo stato di salute. Dove stanno, come stanno”.