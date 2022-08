Ermal Meta al Castello di Udine in concerto: scaletta delle canzoni, biglietti e calendario del tour estivo

Ermal Meta al Castello di Udine: il cantautore dopo alcuni problemi di salute riparte con i concerti live ed annuncia il calendario del suo tour estivo che toccherà diverse città italiane. Ecco di seguito le info sull’evento del 3 agosto.

Ermal Meta al Castello di Udine in concerto: scaletta delle canzoni e biglietti

Ermal Meta riparte dal Castello di Udine con i suoi concerti live. Nelle scorse settimane, il cantautore aveva avuto qualche problema di salute: alcune parti del viso e della testa si gonfiavano senza un motivo apparente.

Di solito i concerti del cantante di origine albanese prevedono la seguente scaletta:

Voce del verbo

Lettera a mio padre

Sperare

Niente che ti assomigli

Non mi avete fatto niente

Dall’alba al tramonto

9 primavere

Le luci di Roma

Bob Marley

Schegge

Amara terra mia

A parte te

Unintended

Molto bene, molto male

Quello che ci resta

Un’altra volta da rischiare

Due lacrime

Piccola anima

Vietato morire

Caro Antonello

Invecchio

Voodoo Love

Mi salvi chi può

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario di UdinEstate, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto dalle 19.00.

Porte aperte alle 20.00 e inizio live previsto per le 21.30. Info e punti vendita autorizzati su www.azalea.it.

Calendario del tour estivo

6 luglio Genova Teatro Parchi di Nervi

8 luglio Roma Villa Ada

13 luglio a Brescia Arena Campo di Marte

14 luglio Novara ex caserma Passalacqua

15 luglio a Villafranca di Verona (VR) Castello

16 luglio ad Asti Musica

21 luglio a Ferrara Summer Festival

29 luglio Villa Lagarina (TN) Castelfolk

30 luglio Pian di Spilli luglio al Parco del Monte Cucco (PG) Suoni Controvento

31 luglio a Porto Recanati (MC) Arena B.

Gigli

3 agosto Udine Castello

8 agosto Gavorrano (GR) Teatro delle Rocce

9 agosto a Forte dei Marmi (LU) Villa Bertelli

10 agosto Gatteo a Mare (FC)

12 agosto Castellana Grotte (BA)

14 agosto Serra San Bruno (VV)

16 agosto Pollina (PA)

17 agosto a Zafferana Etnea (CT) Anfiteatro Falcone e Borsellino

18 agosto Vibo Marina (VV) Area portuale

20 agosto Via Qualita’ della Vita, ROSETO CAPO SPULICO (CS)

