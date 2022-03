Chi sono i fratelli Tavassi: Guendalina ed Edoardo all’Isola dei Famosi 2022

Chi sono i fratelli Tavassi, concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022? Guendalina ed Edoardo sono una delle coppie di naufraghi pronte ad unirsi al cast del reality condotto da Ilary Blasi. Scopriamo qualche dettaglio in più su di loro.

Chi sono i fratelli Tavassi, naufraghi all’Isola dei Famosi 2022

Il 21 marzo ha avuto inizio la sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi. L’avventuroso reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, vede un gruppo di 23 celebri naufraghi bloccato nelle isole Cayos Cochinos, in Honduras.

Alcuni dei concorrenti annunciati, tuttavia, non sono ancora entrati in gioco. Tra questi, oltre ai Cugini di Campagna, c’è la coppia di fratelli formata da Guendalina ed Edoardo Tavassi. Conosciamoli un po’ meglio.

Chi è Guendalina Tavassi, ex GF e alla sua seconda volta sull’Isola

Guendalina Tavassi è nata a Roma il 1 gennaio 1986. Si è fatta conoscere nel mondo dello spettacolo partecipando al Grande Fratello nel 2011. Dopo esperienza nella casa più spiata d’Italia, ha sviluppato la sua carriera come influencer, opinionista e showgirl. Inoltre, gestisce anche un locale della movida romana.

Nel 2018 è passata in Rai dove ha partecipato come concorrente a Tale e Quale Show il programma condotto da Carlo Conti. Quello del 2022 è il suo secondo sbarco su Cayos Cochinos. Nel 2012, infatti ha partecipato alla nona edizione dell’Isola dei Famosi. In quell’occasione, ha resistito sulle spiagge honduregne per 58 giorni prima di essere eliminata. Riuscirà a battere il suo record?

Chi è Edoardo Tavassi, videomaker e doppiatore per la prima volta sull’Isola

Edoardo Tavassi è nato a Roma nel 1985. Conosciuto soprattutto perché è fratello della showgirl Guendalina Tavassi, è un appassionato di fumetti, anime, manga e videogiochi: un nerd per eccellenza ma ha un fisico scolpito anche di tatuaggi. Come professione, non ci sono conferme, ma potrebbe occuparsi di doppiaggio e video making.

In passato ha avuto una relazione con l’attrice Diana Del Bufalo.

A differenza della sorella, questa sarà la sua prima esperienza sull’Isola dei Famosi. Non si tratta, tuttavia, del suo esordio televisivo. Nel 2011, fece il suo debutto sul piccolo schermo in qualità di ospite negli studi del Grande Fratello. Viene invitato da Alessia Marcuzzi per dare supporto a Guendalina, allora una degli inquilini della casa. In quell’occasione litigò in diretta con un altro dei concorrenti, Pietro Titone.