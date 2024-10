Demo Day di Argo, a Venezia le startup che rivoluzioneranno il futuro del turismo

A Venezia si presentano le startup che rivoluzioneranno il futuro del turismo

Piattaforme ed applicazioni mobile che offrono servizi innovativi agli operatori del settore ed ai turisti, soluzioni specifiche per il turismo di montagna, per gli appassionati di golf, il mondo dell’arte, tecnologie emergenti per gestire le esigenze dei passeggeri negli aeroporti, fino a nuove proposte che presidiano i temi cruciali della inclusività e della sostenibilità: ben nove sono le soluzioni innovative sviluppate da altrettante startup italiane e internazionali, presentate oggi a Venezia all’M9 Museum in occasione del Demo Day di ARGO 2024. L’evento conclusivo della seconda edizione del programma di accelerazione traveltech e turismo della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital. Nato su iniziativa di CDP Venture Capital SGR in collaborazione con il Ministero del Turismo e insediato a Venezia, il programma ARGO è gestito da Zest (società che co-investe nelle startup assieme a CDP Venture Capital) e VeniSIA (acceleratore di progetti innovativi dell’Università Ca’ Foscari Venezia), con il contributo dei Main Partner Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center (centro di competenza del Gruppo bancario a supporto dello sviluppo delle startup e dell’ecosistema dell’innovazione), il supporto del Corporate Partner Human Company e del partner tecnico Scuola Italiana di Ospitalità.

Demo Day: la tappa finale di un programma di cinque mesi. Sedici le imprese lanciate

Il Demo Day di Argo rappresenta la tappa conclusiva di un programma di cinque mesi che ha visto le startup interagire con i partner in oltre 30 appuntamenti di confronto e formativi (dai temi della gestione delle risorse umane alla comunicazione, dall’applicazione di metriche alla pianificazione finanziaria). Un percorso di accelerazione premiato con un primo investimento pre-seed (ovvero nelle prime fasi di approccio al mercato) da parte di CDP Venture Capital e Zest. Tra le startup accelerate, sei di queste hanno ricevuto un ulteriore contributo finanziario a fondo perduto erogato dal Ministero del Turismo e tutte sono pronte per i prossimi round di investimento. Le nove startup presentate oggi si sommano, dunque, alle sette della prima edizione del programma di accelerazione, portando a sedici le imprese innovative lanciate sul mercato dall’avvio di ARGO.

Santanché: “Argo slancia la collaborazione e sostiene la competitività”

«Confermiamo l’interesse strategico del Ministero del Turismo verso le iniziative volte a promuovere l’innovazione e a incentivare la nuova imprenditorialità nel turismo – dichiara il ministro on. Daniela Santanchè –. Il programma di accelerazione ARGO, che, come Ministero, abbiamo co-promosso fin dal suo avvio, è sicuramente uno strumento rilevante per dare slancio alle nuove imprese del settore turistico, ma anche – prosegue il ministro – per l’impatto che esso può generare in termini di collaborazione tra queste startup e i business più tradizionali del comparto, innescando meccanismi virtuosi a sostegno della competitività. L’importanza strategica attribuita alle giovani imprese innovative – conclude il ministro Santanchè – è altresì rafforzata dal supporto del Dicastero anche nelle fasi di sviluppo e post-accelerazione delle startup a più alto potenziale, offrendo loro opportunità per percorsi di crescita e di integrazione nei servizi digitali proposti dallo stesso Ministero».

La promessa di CDP a impegnarsi per lo sviluppo di progetti successivi

«Vedere i programmi della Rete Nazionale Acceleratori CDP Venture Capital crescere di anno in anno è fonte di grande orgoglio per noi, e questo è possibile grazie a una solida rete di gestori e partner oltre, nel caso di Argo, a istituzioni come il Ministero del Turismo che sostengono con noi la crescita delle startup italiane al lavoro per trasformare il settore dell’ospitalità e dei viaggi – commenta Stefano Molino, Senior Partner e Responsabile Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital –. Come Fondo Acceleratori, continueremo a seguire lo sviluppo dei migliori progetti anche nelle fasi successive».

Il futuro del settore traveltech secondo Zest

«Le startup nel settore traveltech giocano un ruolo cruciale nello sviluppo economico del turismo, un’industria che nel 2024 avrà una incidenza del 10% sul Pil globale e una crescita annua superiore al 12% – afferma Antonella Zullo, CEO di Zest Innovation –. Il World Economic Forum stima che la digitalizzazione nel turismo potrà generare 305 miliardi di dollari di valore entro il 2025. L’innovazione è fondamentale per lo sviluppo del settore e Argo vuole offrire un contributo significativo, lanciando startup traveltech pronte a sviluppare soluzioni per un turismo più sostenibile e accessibile e a trasformare digitalmente, grazie a nuove tecnologie abilitanti, un’industria chiave per l’economia del paese».

Venezia è la città icona dell’innovazione del mondo travel

«Siamo molto soddisfatti del percorso iniziato lo scorso anno dall’acceleratore ARGO e, in questo secondo Demo Day emerge chiaramente l’ampio ricorso, in ambito turismo, all’Intelligenza Artificiale nelle sue molteplici declinazioni e potenzialità – commenta il Prof. Carlo Bagnoli, Direttore Scientifico di VeniSIA –. Un tema, quello dell’IA, che VeniSIA, Venture Builder Deep Tech dell’Università Ca’ Foscari Venezia, segue da tempo e su cui potranno integrarsi le sperimentazioni accelerate quest’anno a Venezia, città iconica per il lancio di soluzioni innovative per il mondo del travel e dell’hospitality».

Intesa Sanpaolo come promotore del settore economico-turistico

«Promuovere lo sviluppo dell’industria turistica con una forte attenzione alla sostenibilità è il presupposto sul quale si fonda il nostro impegno in favore di Argo, al fine di indirizzare la crescita di un settore in grado di guardare al futuro in modo più innovativo, accessibile e sostenibile – aggiunge Viviana Bacigalupo, Direttrice Generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center –. Un impegno che riflette il ruolo di Intesa Sanpaolo Innovation Center nel promuovere l’innovazione e supportare il tessuto economico-produttivo, in sinergia con le iniziative di supporto finanziario del nostro Gruppo. Il turismo è un settore vitale per l’economia italiana, per il quale Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione 10 miliardi di euro, con l’obiettivo di accelerare i processi di transizione e agevolare una proposta di ospitalità più efficiente e attenta all’ambiente, nell’ambito del programma ‘Il tuo futuro è la nostra impresa’, che destina 120 miliardi di euro fino al 2026”.

Human Company e Argo: due percorsi di trasformazione digitale allineati

«Rinnoviamo con soddisfazione la nostra partecipazione al progetto Argo, un’iniziativa a cui abbiamo aderito dalla prima call quasi due anni fa, con l’obiettivo di supportare l’innovazione nel turismo, in particolare nell’open-air. Il sostegno a startup e PMI di questo settore è una priorità per Human Company – afferma Luca Belenghi, CEO di Human Company –. Il progetto si allinea perfettamente con il nostro percorso di trasformazione digitale. Il Gruppo crede nello sviluppo di un ecosistema di imprese innovative, cruciale per promuovere un turismo sostenibile e affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione. Argo rappresenta un progetto dal grande valore umano, che evidenzia l’urgenza di spingere ulteriormente verso digitalizzazione e sostenibilità nel nostro settore».

L’impegno di SIO nel sostenere l’ecosistema turistico del Paese

«In qualità di Scuola Italiana di Ospitalità, siamo lieti di aver supportato per il secondo anno consecutivo le startup coinvolte nell’acceleratore ARGO, contribuendo alla formazione su temi verticali legati al turismo e agevolando sinergie e collaborazioni con aziende e professionisti di settore – conclude Francesco Ottoboni, Innovation and Education Manager di SIO –. Questo ribadisce il nostro impegno, in linea con la mission della Scuola, di sostenere l’ecosistema turistico del paese, promuovendo la diffusione di competenze e accompagnando le nuove realtà innovative per rispondere alle esigenze in evoluzione e ai bisogni emergenti del mercato».

Le startup presentate durante il Demo Day di Argo

Herop: piattaforma Bed Bank in tempo reale che rivoluziona la gestione delle interruzioni delle compagnie aeree. Offre prenotazioni immediate per hotel, trasporti e ristoranti. Con il suo algoritmo AI proprietario, la piattaforma ottimizza le scelte dei clienti e garantisce un’efficiente distribuzione dei passeggeri.

Mountain Maps: app che rende l’esplorazione delle montagne accessibile a tutti, dagli escursionisti esperti ai turisti alle prime armi. L’App di navigazione in tempo reale fornisce una serie di metriche e servizi utili per aiutare gli utenti a scegliere il percorso migliore in base alle proprie esigenze e livello di esperienza.



Offtryp: piattaforma SaaS B2B che collega agenzie di viaggio e siti web istituzionali per migliorare la personalizzazione digitale nei viaggi. Combinando l’intelligenza artificiale con l’esperienza umana, consente agli utenti di esplorare le destinazioni digitalmente e creare itinerari di viaggio personalizzati senza sforzo.

Aloe: software plug & play per gli hotel che vogliono offrire servizi accessori ai propri ospiti. Aloe propone un esclusivo servizio di noleggio e-bike, offrendo agli ospiti l’opportunità di esplorare le destinazioni preservando l’ambiente e immergendosi nella cultura locale.



Pin Vision: app che offre servizi digitali personalizzati per giocatori di golf e club, migliorando l’esperienza di gioco e semplificando la gestione del campo. La sua soluzione si basa su un database GPS all’avanguardia con informazioni precise e aggiornate su migliaia di campi da golf in tutto il mondo.



Plaza: piattaforma AI all’avanguardia per il supporto clienti nel settore turistico. La missione di Plaza è quella di assistere hotel e property manager automatizzando e ottimizzando le interazioni con gli ospiti, garantendo un servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Cora Hospitality: assistente digitale AI per il controllo operativo di qualsiasi struttura ricettiva. Ottimizza le operazioni quotidiane, migliora il lavoro del personale, monitora i costi e semplifica la comunicazione tra i reparti.



Travelin: piattaforma di accessibilità per musei, attrazioni e siti culturali che aiuta le aziende a diventare più inclusive. Ciò consente alle persone con disabilità di orientarsi in strutture che altrimenti potrebbero essere inaccessibili.



Mae: è una community app che collega le persone attraverso l’arte, consentendo a chiunque di trovare persone con idee simili da incontrare agli eventi artistici e permettendo ad artisti e gallerie di interagire come mai prima d’ora. Attraverso un diario d’arte basato sull’intelligenza artificiale, Mae aiuta le persone a condividere i sentimenti suscitati dall’arte in modo che i professionisti dell’arte possano facilmente costruire comunità attorno ai loro progetti.