Emis Killa e il suo nuovo disco: arriva Effetto Notte

Il panorama musicale, in questo 2023, si sta mostrando in grande spolvero. Ad aggiungersi alle prossime uscite c’è anche Emis Killa con il suo disco Effetto Notte.

Il rapper classe ’89 torna così dopo tre anni di “silenzio”.

Effetto Notte, parla Emis Killa

Pronto a raccontarsi, l’artista di Vimercate ha voluto lavorare ad un album che fosse principalmente “suo”, che sentisse autentico e sincero. Tanto intimo da essere il suo preferito tra quelli prodotti fino ad ora.

Il rapper che si presenta con l’ultimo disco, Effetto Notte, in uscita il 19 Maggio per Epic Records Italy/Sony Music Italy, si mostra più maturo e più “uomo”.

Lui stesso ci ha tenuto a racconare della sua nuova creazione:

“A differenza degli altri lavori, ho dato la precedenza ai dettagli, a cosa che mi soddisfacesse al 100%. Ho ragionato in termini di un disco pieno di contenuti che piacesse a me: dopo tanti anni di carriera, non sento la necessità di andare incontro al pubblico o di rincorrerlo. Le classifiche non sono più il fine“.

Per lui sembra essere arrivato il momento di ascoltare soprattutto le sue esigenze, “fidelizzando” il pubblico.

Ha poi proseguito, dimostrando la sua maturazione artistica:

“Dopo tanti anni di musica virale, con pezzi per Tik Tok e tormentoni estivi, questo è un disco che va ascoltato. Speriamo che la gente mi venga incontro. Ma non è un mattone nelle pa**e, (sorride), però, ecco, esco a ridosso dell’estate senza che ci sia un pezzo estivo“.

Il cantante 33enne ha voluto inserire 14 pezzi, senza nemmeno una possibile “hit estiva” e scartando, anzi, molte canzoni. Rimangono però le collaborazioni importanti, come quelle con Lazza, Coez ed Ernia e Sfera Ebbasta.

Dopo qualche anno di “silenzio”, eccolo di nuovo qui:

“Nel 2016 noi rapper abbbiamo vissuto un periodo strano con l’uscita della trap. Io, in particolare, mi sentivo sottovalutato, ero diventato un teen idol. E ho premuto l’acceleratore da un’altra parte per rimettermi in carreggiata per i fan veri. Oggi preferisco vendere meno dischi, ma avere un pubblico mio“.

L’arrivo del trap sembrava averlo, da un momento all’altro, messo fuori posizione. Ma, in questo momento, Emis Killa vuole essere se stesso, in maniera sincera e autentica.

Emis Killa, prossimamente in tour: ecco alcune tappe

Dopo l’uscita dell’album, il rapper classe ’89 tornerà anche ad esibirsi cominciando il tour in 2 Luglio, partendo da Fermo. Saranno poi molte le tappe, tra Torino e Bologna, per terminare il 28 Ottobre a Milano.

Un ulteriore motivo per ascoltare la sua nuova creazione.