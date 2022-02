Gf Vip, Jessica ama Barù? Tutta la verità

Jessica Selassiè ama Barù? Il mistero su questa possibile coppia si infittisce e sta iniziando a prendere piede, nella casa più spiata d’Italia, ogni giorno di più.

Jessica Selassie ama Barù?

Il rapporto tra la gieffina Jessica Selassiè e Barù sta diventando più intenso ogni giorno di più, specie dal punto di vista di Jessica. In particolare, benchè Barù neghi qualsiasi coinvolgimento, per Jessica le cose non stanno affatto così.

La principessa etiope, infatti, sta sempre più cercando contatti (anche fisici) con il food blogger e sta mostrando particolare gelosia anche le altre donne della casa nel momento in cui si avvicinano a Barù.

La gelosia di Jessica verso Delia

La situazione è iniziata a degenerare nell’ultima settimana quando, all’interno della casa, Soleil Sorge, Delia Duran e Barù stavano ballando per gioco per divertirsi. Di fronte a questo, però, Jessica non l’ha presa affatto bene e ha chiesto esplicitamente a Delia di evitare di ballare con Barù.

Richiesta che ha lasciato un pochino interdetta la promessa sposa di Alex Belli.

Il dialogo tra Delia e Soleil

La richiesta di Jessica a Delia, però, ha avuto un paradossale imprevisto: un riavvicinamento inatteso tra Delia e Soleil Sorge. Le due, infatti, si sono ritrovate assieme a parlare in giardino in maniera tranquilla ed entrambe non hanno condiviso la richiesta di Jessica. “Puoi fare una richiesta del genere solo se l’uomo è già tuo, non se non lo è” rimarca Soleil.

Un’affermazione ha visto d’accordo anche Delia. Manila Nazzaro, invece, si è rivelata più comprensiva verso questa richiesta della principessa. “Se le dà fastidio ci può stare che lo chieda..” ha affermato.