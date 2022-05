Bandiera blu 2022, le spiagge più belle: Liguria, Campania, Toscana e Puglia le più premiate

Bandiera blu 2022: ecco quali sono risultate le regione più premiate per il nuovo anno. Ci sono nuove spiagge.

Bandiera blu 2022: il programma internazionale Bandiere Blu guidato dall’organizzazione no-profit Foundation for Environmental Education (FEE) assegna il suo riconoscimento di qualità ambientale alle località le cui acque sono risultate “eccellenti” negli ultimi 4 anni, in base alle analisi eseguite dalle Arpa (Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente).

Bandiera blu 2022, le spiagge più belle

Per la Bandiera blue 2022 in Italia, ci sono 14 nuove spiagge. Il totale dice 210 i comuni Bandiera Blu: 9 in più rispetto ai 201 del 2021.

14 sono infatti le nuove località premiate, mentre 5 comuni hanno perso il vessillo per il 2022. Complessivamente quest’anno sono 427 le spiagge italiane (nel 2021 416).

Per ottenere la prestigiosa bandiera ci sono da rispettare 30 criteri di valutazione per questo prestigioso riconoscimento assegnato da una Giuria nazionale di cui fanno parte anche i ministeri della Transizione Ecologica, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del Turismo e tanti altri enti nazionali e territoriali.

Liguria, Campania, Toscana e Puglia le più premiate

Ci sono alcune regione che sono risultate le più premiate. La Liguria conferma ben 32 località mentre tre regioni seguono con 18 comuni la Campania, con un nuovo ingresso (Ispani) e due uscite; la Toscana segna un ingresso (Pietrasanta); la Puglia, tre nuovi ingressi (Castro, Rodi Garganico e Ugento) e due uscite. Sono 17 i riconoscimenti per la Calabria, con due nuovi ingressi: Caulonia e Isola di Capo Rizzuto. Anche le Marche salgono a 17, con un nuovo ingresso (Porto Recanati).

La Sardegna raggiunge 15 località con un nuovo ingresso (Budoni). L’Abruzzo sale a 14 con un nuovo ingresso (Alba Adriatica), la Sicilia a 11 con una nuova spiaggia: Furci Siculo.

Il Piemonte segna un nuovo ingresso (3 Bandiere), il Friuli Venezia Giulia conferma le sue 2 Bandiere del 2021. Ultime regioni in classifica, il Molise e la Lombardia, entrambe con una.

