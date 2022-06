Antonello Venditti e Francesco De Gregori a Roma: scaletta e biglietti del concerto allo Stadio Olimpico

Antonello Venditti e Francesco De Gregori a Roma sabato 18 giugno 2022 per un concerto evento allo Stadio Olimpico.

Antonello Venditti e Francesco De Gregori a Roma: i due artisti sono insieme per un tour in giro per l’Italia. Una serie di concerti eventi nei prossimi mesi.

Antonello Venditti e Francesco De Gregori a Roma: scaletta delle canzoni

Antonello Venditti e Francesco De Gregori sono insieme per il tour 2022. Sabato 18 giugno sono di scena allo Stadio Olimpico di Roma. Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera De Gregori ha spiegato che l’idea del tour è “nata da un pranzo iniziato alle una e finito alle quattro e mezza del pomeriggio. Ci siamo chiesti se lo volessimo fare davvero e, davanti a una bottiglia di vino rosso, ci siamo detti di sì”.

I due grandi artisti proporranno senza alcun dubbio alcuni dei loro brani più famosi, tra cui La donna cannone, Rimmel e Alice per De Gregori e Notte prima degli esami, Unica e Ci vorrebbe un amico per Venditti. Inoltre, porteranno sul palco le reinterpretazioni a due voci di Generale e Ricordati di me.

I biglietti del concerto allo Stadio Olimpico

I biglietti non sono del tutto esauriti a poche ore dal concerto. Restano quelli in curva a 35 euro al seguente link.

I due artisti saranno accompagnati da una band formata da grandi artisti, tra cui: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (pedal steel e mandolino).

Ecco le altre date del tour dei due artisti:

Giovedì 7 luglio – Ferrara Summer Festival – Piazza Trento Trieste

Domenica 10 luglio – Lucca Summer Festival – Piazza Napoleone Lucca

Martedì 12 luglio – Arena Piazza Bra, 1 – Verona

Giovedì 14 luglio – Piazza Castello – Marostica

Sabato 16 luglio – Piazza della Repubblica 1 – Cattolica

Lunedì 18 luglio – Via Gian Giacomo Felissent – Villorba (TV)

Mercoledì 20 luglio – Piazza Europa – La Spezia

Venerdì 22 luglio – Piazza Marconi – Chieti

Domenica 24 luglio – Piazza Grande – Palmanova

Venerdì 29 luglio – Viale John Fitzgerald Kennedy, 54 – Napoli

Domenica 31 luglio – Museo Agricola Musa – Benevento

Venerdì 19 agosto – Piazza Ciaia – Fasano

Domenica 21 agosto – Piazza del Palio – Lecce

Martedì 23 agosto – Castello – Roccella Jonica

Giovedì 25 agosto – Zona Espansione Nord – Palermo

Sabato 27 agosto e domenica 28 agosto – via Teatro Greco – Taormina

Giovedì 01 settembre e venerdì 2 settembre – Via Pietro de Coubertin 30 – Roma

Lunedì 5 settembre – Piazza della Loggia – Brescia