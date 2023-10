Carla e Valeria, chi sono le ex mogli di Giancarlo Magalli: vita privata, matrimonio, figlie

Chi sono Carla Crocivera e Valeria Donati, le due ex mogli di Giancarlo Magalli. Diamo uno sguardo più da vicino alla vita sentimentale del noto conduttore televisivo, per anni volto de I Fatti Vostri.

Carla Crocivera e Valeria Donati, chi sono le ex mogli di Giancarlo Magalli?

Nel corso della sua vita, l’amato conduttore Giancarlo Magalli è stato sposato per due volte: prima con Carla Crocivera, al suo fianco nei primi anni Settanta, e in seguito con Valeria Donati, sua consorte dal 1988 al 2009. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla vita matrimoniale e sentimentale dello storico volto de I Fatti Vostri.

Chi è Carla Crocivera, il primo matrimonio di Magalli

Si sa molto poco per quanto riguarda la prima moglie di Giancarlo Magalli. Al suo fianco negli anni Settanta, Carla Crocivera è la madre della prima figlia del conduttore, Manuela, nata nel 1972. Con ogni probabilità il loro rapporto si è incrinato a causa dei continui impegni lavorativi di Magalli, in quel periodo costantemente in giro per l’Italia e quindi troppo assente dalla vita di sua moglie e sua figlia. Lo stesso conduttore negli anni ha ammesso di non essere stato molto presente nella vita di sua figlia Manuela prima del suo undicesimo compleanno. Un’assenza per cui la donna, oggi 51enne, ha confessato di aver sofferto molto nel corso della sua vita.

Chi è Valeria Donati, seconda moglie del conduttore

Più ampie sono invece le informazioni su Valeria Donati, seconda moglie di Giancarlo Magalli. Nata il primo maggio 1965, oggi ha 58 anni ma ne aveva solo 23 quando si è innamorata del conduttore, all’epoca 40enne. La vasta differenza di età tra i due fu fonte di molte discussioni e pettegolezzi tra gli appassionati di gossip all’epoca. Valeria non faceva parte del mondo dello spettacolo, lavorava infatti come farmacista quando ha conosciuto Magalli. I due restano insieme per oltre vent’anni, e crescono insieme una seconda figlia, Michela, nata nel 1994. La separazione da Valeria è stata un colpo durissimo per Magalli, che in diverse interviste ha ammesso di aver sofferto moltissimo: “Per me è stato un trauma; per il divorzio ho sofferto da morire perché le volevo bene… Non ero abituato a stare solo, mi mancava. Erano 22 anni che stavamo insieme. In un colpo la vita ti cambia…”.